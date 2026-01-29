Entrada folclórica en Humahuaca por la Candelaria

En honor a la Virgen de la Candelaria patrona de la Prelatura de Humahuaca, hoy desde las 19 en avenida Belgrano se realizará la II Entrada folclórica con presencia de doce confraternidades de saya, caporal, tinku, kullaguada y salay locales e invitadas.

A las 16 en el edificio municipal la intendente Karina Paniagua recibirá al cónsul de Bolivia en Jujuy, Juan Ino Mamani y al cónsul de Bolivia en La Quiaca, Grover Gavincha Choquehuanca, y juntos se dirigirán hacia la Prelatura de Humahuaca donde se reunirán con el obispo Félix Paredes Cruz.

Y a las 17 estarán en la explanada del monumento a la Independencia donde la imagen de la Virgen de la Candelaria se reunirá con la Virgen de Urkupiña (y otras imágenes que veneran las familias del pueblo), desde donde se dirigirán en procesión hasta la avenida Belgrano para dar inicio la entrada folclórica.

En ella intervendrán Caporales San Simón (de Sucre), Salay Bolivia Humahuaca, Fraternidad de caporales kalinchas, Tinkus San Simón, Machas caporales Munay Warmi, Urus Virgen de la Candelaria, Tinkus San simón - Filial Jujuy, Ballet Munay Tusuy, Cuerpo de danzas Humahuaca, Reales Ikan, Tinkus Runakay (El Carmen), y Kullaguada Sumay Wara.

Se prevé que más de 430 jóvenes bailarines expresen su devoción a la Virgen de la Candelaria en esta jornada, expresándose a través de las danzas andinas típicas luciendo atractivos trajes y acompañados de bandas musicales. El desplazamiento de las confraternidades será desde avenida Belgrano hasta Córdoba.