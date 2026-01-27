Taller de chacinado de llama se dictará hoy en el Enero Tilcareño

La Secretaría de Coordinación de Agencias de Desarrollo (del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción) y la Corporación de la Cuenca de Pozuelos - Codepo, impartirán el Taller de Chacinado de Carne de Llama, en el marco del Enero Tilcareño.

En el Hotel de Turismo Tilcara hoy, a las 9, Carlos Luque brindará una charla sobre Buenas prácticas del animal antes de la faena; posteriormente Nancy Gerónimo ofrecerá Prácticas de despiece del animal; y a las 11 recetas de elaborado de arrollados, mortadela, chorizo y escabeches.

En la tarde desde las 14 hasta las 18 se elaborarán los chacinados. Mañana a partir de las 11 el chef Gastón Rodríguez brindará clases de Emplatado y presentación (de los chacinados), y el cierre del dictado será con una degustación de los productos elaborados.

La carne de llama es un producto que cuenta con fortalezas, tales como menor proporción de grasas y colesterol, y mayor contenido de proteínas que las de especies ganaderas tradicionales, cualidades que despertaron interés entre consumidores que priorizan la salud y la calidad alimentaria.