23°
27 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Corsos Capitalinos 2026
Servicio Meteorológico Nacional
Prevención del dengue
Falleció el motociclista que fue embestido
Cronograma de pago
PERICO
Global Gam Jam
Incendios Forestales
regional
Corsos Capitalinos 2026
Servicio Meteorológico Nacional
Prevención del dengue
Falleció el motociclista que fue embestido
Cronograma de pago
PERICO
Global Gam Jam
Incendios Forestales
regional

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1490.00

3884873397
PUBLICIDAD
Tilcara

Taller de chacinado de llama se dictará hoy en el Enero Tilcareño

Se enseñará a elaborararrollados, mortadela,chorizo y escabeches.

Martes, 27 de enero de 2026 00:00
RECOMENDADOS | PRODUCTOS DE CALIDAD Y MUY SALUDABLES.

La Secretaría de Coordinación de Agencias de Desarrollo (del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción) y la Corporación de la Cuenca de Pozuelos - Codepo, impartirán el Taller de Chacinado de Carne de Llama, en el marco del Enero Tilcareño.

En el Hotel de Turismo Tilcara hoy, a las 9, Carlos Luque brindará una charla sobre Buenas prácticas del animal antes de la faena; posteriormente Nancy Gerónimo ofrecerá Prácticas de despiece del animal; y a las 11 recetas de elaborado de arrollados, mortadela, chorizo y escabeches.

En la tarde desde las 14 hasta las 18 se elaborarán los chacinados. Mañana a partir de las 11 el chef Gastón Rodríguez brindará clases de Emplatado y presentación (de los chacinados), y el cierre del dictado será con una degustación de los productos elaborados.

La carne de llama es un producto que cuenta con fortalezas, tales como menor proporción de grasas y colesterol, y mayor contenido de proteínas que las de especies ganaderas tradicionales, cualidades que despertaron interés entre consumidores que priorizan la salud y la calidad alimentaria.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD