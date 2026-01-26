Las comparsas cierran el 69° Enero

En esta última semana del 69° Enero Tilcareño se desarrollarán talleres, ferias, guiados turísticos, desfile y el cierre será con el Pasacalle de comparsas, anunciando la proximidad de la algarabía popular que comenzará el 14 de febrero hasta los primeros días de marzo en la Quebrada.

Hoy desde las 15 en el Hotel de Turismo Tilcara, se dictará el Taller de humita, a cargo de Lila Serapio; y en mismo (también el 28 y 29 en el barrio Ospu) en el Centro vecinal de Pueblo Nuevo, se realizará el Taller de lectura y creación de personajes con títeres, denominado Contar es encantar.

Mañana a las 9 (también el miércoles) en el Hotel de Turismo Tilcara se realizará el Taller de chacinado de carne de llama, más información al respecto se obtendrá llamando a los números 388 4702908 - 4450687.

A las 9.30 (y el 29 a las 18) desde la Oficina de Información Turística partirá el Guiado turístico hacia el mirador del cerro de La cruz; y desde las 18 en la Oficina de Información Turística, la familia Méndez brindará el Taller de armado de ermitas.

Para el 28 desde las 18 en la plaza central del pueblo se programó un Desfile de moda luciendo ropa americana; y el 29 a partir de las 15 en el Hotel de Turismo Tilcara, se impartirá el Taller de amigurumis para jóvenes y adultos (a partir de los 14 años de edad).

El viernes en calle Marcelino Vargas desde las 10 (hasta las 13) estará habilitada la Feria gastronómica regional, donde los cocineros populares ofrecerán sus exquisitas elaboraciones: tamales, humitas, guiso de quinua, locro, guiso de papa verde y otras, utilizando productos de la zona.

Desde las 10 hasta las 13 en Juella el 31, el docente Victoriano Salas concluirá el dictado del Taller de cerámica; a las 17 en el acceso a la ciudad sobre ruta nacional 9 comenzará el Pasacalle de comparsas tilcareñas, entre ellas Los pecha pecha, Pocos pero locos, Los gozairas, Los caprichosos y otras, finalmente a las 22 en el Club Atlético Terry comenzará el Baile carnavalero.

El programa del Enero Tilcareño concluirá el 1 de febrero a las 10 en la plaza central del pueblo con el cierre de las Olimpiadas veraniegas y la tercera edición de la prueba de resistencia Tilcara corre verano 2026.

Para la carrera en la Secretaría de Deportes numerosos corredores ya se inscribieron y en esta semana se continuarán recibiendo a los interesados en concursar.