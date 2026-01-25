20°
Tumbaya

En Tumbaya vecinos veneran a la Candelaria

Hoy inicia la Novena y se espera masiva asistencia.

Domingo, 25 de enero de 2026 00:00
APACIBLE | TRANQUILIDAD PLENA PREDOMINA EN LAS CALLES DEL PUEBLO.

En Tumbaya sus pobladores también están rezando la Novena para el 2 de febrero celebrar a la Virgen de la Candelaria, con diferentes actividades litúrgicas previstas por la parroquia y la Comuna presidida por Javier Medina.

Ayer la patrona del pueblo fue entronizada en la histórica iglesia, luego de la eucaristía recibió el saludo de los vecinos que colmaron el templo.

Hoy a las 7.15 (y hasta el 1 de febrero) se izará la Enseña nacional y a las 19 en la iglesia comenzará la Novena; diariamente se rezará por una institución y el 28 a las 7 en edificio municipal proseguirá.

El 31 a las 18 se oficiará misa; el 1 de febrero a las 18 concluirá el Santo Rosario y a las 18.30 en el polideportivo municipal será la Gran kermesse, de la comparsa Los corazones alegres.

El 2 a las 9.30 será el acto protocolar, a las 10 la Solemne Misa y desde las 11 la procesión. Al mediodía comenzará el desfile cívico escolar, a 13 comenzará el Festival de pialada y desde las 14 el Torneo cuadrangular de fútbol.

 

