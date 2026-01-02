Diez noches de corsos se prevén en San Pedro de Jujuy

En San Pedro de Jujuy, los organizadores de los corsos de verano dieron a conocer oficialmente que se prevén diez noches del colorido evento carnavalero para este año, siendo la inauguración el 6 de febrero próximo, en tanto que el pasaje final será el 28 de ese mes.

Según lo anunciado por el intendente Julio Bravo, la próxima edición sería la última que se realizará dentro del ejido urbano.

De acuerdo a lo informado, el Corsódromo 2026 marcará una etapa de transición, ya que posteriormente el tradicional espectáculo será trasladado al Complejo La Mielera, un predio que permitirá mayor capacidad, mejor organización y mayor seguridad tanto para el público como para las comparsas participantes.

Desde la organización destacaron que el objetivo es potenciar el evento, mejorar la experiencia de los asistentes y acompañar el crecimiento que año a año tienen los corsos sampedreños, considerados uno de los más convocantes de la provincia.

El jefe comunal ramaleño confirmó que se está trabajando en el traslado del desfile carnestolendo -que año a año se realiza en pleno centro de la ciudad- hacia el imponente predio de La Mielera, un espacio con mayor capacidad y mejores condiciones para recibir a miles de vecinos y visitantes.

La propuesta contempla la construcción de un circuito recto de 700m, lo que convertiría al futuro corsódromo en uno de los más extensos del país, superando incluso al reconocido circuito de Gualeguaychú, el principal del país.