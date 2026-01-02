Debido a la presencia de un enjambre de huancoiros a unos 500 metros del acceso principal, se dispuso el cierre provisorio del Parque Botánico Municipal para seguridad de visitantes, trabajadores y de la fauna presente.

El huancoiro, también conocido como abejorro, se caracteriza por su cuerpo robusto y peludo y por formar colonias que suelen establecerse en cavidades naturales, troncos o incluso a nivel del suelo. Se trata de una especie que cumple un rol ecológico fundamental como polinizador, siendo clave para la conservación de la biodiversidad del área protegida.

Si bien no es un insecto agresivo, puede reaccionar y picar cuando se siente amenazado, especialmente ante vibraciones, ruidos intensos o la proximidad directa a su nido. La picadura puede provocar dolor, inflamación local y, en algunos casos, reacciones alérgicas.

Trabajadores del parque fueron atacados y sufrieron picaduras del enjambre cuando hacía tareas de mantenimiento, por lo que debieron ser asistidos en la sala de primeros auxilios.

Por cualquier consulta, los interesados pueden comunicarse por Whatsapp al 3884037073 o llamar al 3884382953.