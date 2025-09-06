Amistad en la “Cultural Fest”

Centenares de jóvenes se acercaron anoche hasta la ciudad cultural para participar de la "Cultural Fest", una de las citas previas de la semana central de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE). Un encuentro para disfrutan de música en vivo y Djs.

La iniciativa surgió hace dos años con el propósito de apoyar a los carroceros en la construcción de sus carrozas, ya que lo recaudado con las entradas se destina a ellos. Más allá de lo recreativo, el festival se transformó en un espacio de encuentro y unión entre colegios, cargado de la energía previa a la llegada de la primavera.

Jujuy sin Bullying

JUJUY SIN BULLYING | PROMOCIÓN DE LA CAMPAÑA “NO SEAS PARTE DEL DAÑO”.

La campaña "No seas parte del daño: Jujuy sin Bullying" es una iniciativa provincial lanzada por el Gobierno de Jujuy con el objetivo de concientizar, sensibilizar y prevenir el acoso escolar y el ciberbullying.

La campaña surgió a partir de la inquietud de los propios estudiantes y la Comisión Estudiantil de la FNE, en respuesta a casos de hostigamiento que sufrieron tanto candidatas a reinas como otros alumnos durante el año anterior. El mensaje principal es que el bullying no es un juego ni una broma, sino una forma de violencia. Se dirige no solo a quienes acosan, sino también a quienes presencian estos actos y no hacen nada, ya que su inacción los convierte en "parte del daño".

Los protagonistas son los mismos jóvenes, por eso en la "Cultural Fest" se los invitó a ser embajadores de la causa, instando a sus pares a no participar en estas prácticas, las denuncien y acompañen a quienes las sufren.