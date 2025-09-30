°
30 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Novena patronal

Honran a San Francisco

El sábado a las 10 será la misa, a las 11 procesión y a las 12 desfile.

Martes, 30 de septiembre de 2025 00:00
PATRONO DE VALLE GRANDE

Bajo el lema "Como San Francisco de Asís dejémonos transformar por el amor a Cristo" se está rezando la novena patronal en el pueblo de San Francisco, departamento Valle Grande.

Por la mañana y a la siesta la imagen está visitando instituciones y a las 18.30 Rosario y celebración de la palabra. El viernes desde las 9 habrá exposición de artesanos, a las 17 peregrinación de gauchos, a las 19 misa y a las 20 procesión. El 4 será el acto a las 9.30, a las 10 misa, a las 11 procesión y a las 12 desfile.

 

