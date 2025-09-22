°
22 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

PERICO
salud
Gobierno de Jujuy
Cheaf
Gobierno de Jujuy
PALPALÁ
Femicidio
Siniestro Vial
Calilegua
Onda Estudiantil 2025
PERICO
salud
Gobierno de Jujuy
Cheaf
Gobierno de Jujuy
PALPALÁ
Femicidio
Siniestro Vial
Calilegua
Onda Estudiantil 2025

DÓLAR OFICIAL

$1515.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1520.00

3884873397
PUBLICIDAD
Santa Patrona

Virgen de la Merced

Novena también en El Piquete y en el barrio Mariano Moreno.

Lunes, 22 de septiembre de 2025 00:00
LA MENDIETA | EL PÁRROCO JOSÉ RENATO VENDRÚSCULO EN LA NOVENA.

La parroquia Nuestra Señora de la Merced de La Mendieta está terminando la preparación para la fiesta patronal del 24 de septiembre. Hoy la novena tiene como tema "El sentido de la felicidad plena" con rezo a las 18 y a las 18.30 celebración de la Palabra en la familia Barahona del barrio Presidente Perón. Piden como gesto solidario donar fideos.

Mañana -"María Madre de esperanza"- a las 18 concluye la novena, a las 18.30 misa con el padre Marcelo Churquina en el templo parroquial y solicitan harina.

La fiesta del miércoles se centrará en la santa misa de las 10 en el parque Armada Argentina.

Quienes no puedan asistir al lugar de la novena y a la misa pueden seguir las instancias, a las 8, por la Radio Municipal FM 88.5.

En El Piquete también están de patronales y en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús del barrio Mariano Moreno en la capital. Junto a las Hermanas Mercedarias de la Caridad, hoy a las 17.30 novena en la familia Farfán (Río Bermejo 1144), mañana a las 18.30 en la parroquia y el miércoles fiesta en la parroquia a las 19.30.

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD