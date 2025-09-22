Virgen de la Merced

La parroquia Nuestra Señora de la Merced de La Mendieta está terminando la preparación para la fiesta patronal del 24 de septiembre. Hoy la novena tiene como tema "El sentido de la felicidad plena" con rezo a las 18 y a las 18.30 celebración de la Palabra en la familia Barahona del barrio Presidente Perón. Piden como gesto solidario donar fideos.

Mañana -"María Madre de esperanza"- a las 18 concluye la novena, a las 18.30 misa con el padre Marcelo Churquina en el templo parroquial y solicitan harina.

La fiesta del miércoles se centrará en la santa misa de las 10 en el parque Armada Argentina.

Quienes no puedan asistir al lugar de la novena y a la misa pueden seguir las instancias, a las 8, por la Radio Municipal FM 88.5.

En El Piquete también están de patronales y en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús del barrio Mariano Moreno en la capital. Junto a las Hermanas Mercedarias de la Caridad, hoy a las 17.30 novena en la familia Farfán (Río Bermejo 1144), mañana a las 18.30 en la parroquia y el miércoles fiesta en la parroquia a las 19.30.