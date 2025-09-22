Prácticas laborales de alumnos de Mecatrónica de Palpalá

El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Palpalá, José Rubén Pereyra, recibió a autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional, regional Córdoba, encuentro en el que se confirmó la realización de prácticas profesionalizantes, en principio de 80 alumnos que formarán la primera promoción de la Tecnicatura en Mecatrónica que dicta esa casa de estudios en la ciudad siderúrgica.

Se informó que las mismas tendrán una duración de 200 horas, que el cumplimiento de las mismas es un requisito fundamental para la graduación y que permitirá a los estudiantes insertarse en experiencias laborales reales en empresas de la región y así encaminar su futuro en ese ámbito.

Del mismo modo se anunció la gestión de beneficios como el boleto educativo y apoyos complementarios para facilitar la movilidad y formación de los estudiantes jujeños en Córdoba, destacando Pereyra que desde la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola, se fortalece la educación en Palpalá, generando más oportunidades de formación, crecimiento y desarrollo profesional para la juventud del lugar.

Entre los representantes de la UTN que visitaron Palpalá están el secretario de Planeamiento Académico, Martín Pereyra, el secretario Legal y Técnico, Conrado Gallardo, y el secretario de Asuntos Estudiantiles, Ezequiel Carranza.

Justamente Martín Pereyra expresó su agradecimiento al municipio de Palpalá por permitir el desarrollo de esta cohorte de Mecatrónica, crucial para el sector socio-productivo local. Así también subrayó la importancia de las prácticas profesionalizantes en empresas de la región, invitando a abrir sus puertas a los estudiantes, asegurando que esta colaboración no implica costos ni riesgos legales para las mismas.

Por su parte, Conrado Gallardo enfatizó que la participación empresarial "es a costo cero, ya que la Universidad asume el seguro y garantiza que no existe relación laboral, sino una extensión de la actividad académica. Las prácticas tienen una duración de 200 horas, es un requisito para la graduación que le permitirá a los alumnos experimentar el trabajo real y a las empresas identificar futuros talentos".

Para cerrar, Ezequiel Carranza, resaltó que "es una emoción para los más de 80 estudiantes próximos a recibir su título y se avanzó en gestiones para facilitar que estudiantes de Palpalá realicen prácticas en la regional Córdoba, incluyendo apoyo con el boleto educativo y otras comodidades", sintetizó.

Finalmente, el jefe de Gabinete de Palpalá resaltó el balance positivo en el dictado de la tecnicatura en esa ciudad, destacando el avance y la internalización de conocimientos en los últimos años por parte de los estudiantes de la misma.

Antirrábica

La Municipalidad de Palpalá informó que hoy continuará la vacunación antirrábica gratuita de mascotas en el barrio General Savio, donde el puesto de inmunización se ubicará en las esquinas de Balcarce y Constitución, y de Balcarce y Avellaneda, de 9 a 12.

Mañana estará en el barrio Papa Francisco (loteo, colectora y viviendas), de 9 a 12.

El miércoles, se ubicará en el mismo sector, en las calles Laguna Guayatayoc y Laguna Volcán, por la mañana; y por la tarde, de 16 a 19, en la plaza ubicada en Laguna Vilama y Laguna Brea.

Por lluvia, la actividad se suspenderá y se hará al día siguiente.