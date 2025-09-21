Pérez destacó la gestión de Carlos Sadir en favor de Tilcara

La finalización de la obra de provisión de agua potable para los pobladores de Tilcara y Maimará, representa la solución definitiva a un problema que ambos municipios afrontaban desde muchos años atrás y en particular en épocas de temporada turística alta por la gran demanda.

Sonia Pérez intendente tilcareña destacó la decisión política del gobernador Carlos Sadir en concluir el proyecto, por el cual efectuó numerosas gestiones ante los múltiples problemas que afrontaba la comunidad al no disponer adecuadamente del recurso elemental.

La Ejecutiva municipal acompañó al mandatario provincial durante su estadía en la villa turística donde destacó que la obra no sólo incrementará el caudal de agua, sino también dotará al servicio de mayor seguridad para los más de 16 mil habitantes en ambas comunas.

Pérez destacó y agradeció el compromiso de Sadir en la conclusión del proyecto, como también otras acciones y gestiones concretadas desde la gestión del gobernador al igual que el ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic.

Participó también en la inauguración la ministra de Ambiente y cambio climático y candidata a diputada nacional por el Frente Jujuy Crece, María Inés Zigarán; el presidente de la empresa estatal Agua Potable de Jujuy, Juan Carlos García, entre otras autoridades.

En un diálogo aparte que la intendente sostuvo con Sadir le enumeró las obras que está ejecutando con recursos propios y le solicitó también, apoyo financiero para la concreción de otros proyectos que beneficiará a la comunidad de las zonas aledañas.

Asimismo le puso en conocimiento el estado financiero del municipio y le relató las gestiones que impulsa ante los ministerios para avanzar en su plan de gestión.