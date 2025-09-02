Se presentaron las 59 candidatas aspirantes a la Elección Capital

Ayer, el Centro Cultural "Éxodo Jujeño" fue el punto de encuentro para las 59 estudiantes que se postulan como candidatas a la Elección reina Capital 2025. El evento, que se realizará el próximo domingo 14 de septiembre en la Ciudad Cultural, es una de las celebraciones más esperadas por los jujeños.

Durante la jornada, las jóvenes participaron en una sesión de fotos y, mediante un sorteo, definieron el orden en que desfilarán durante la tan ansiada noche. Entre risas y nervios, las representantes de los distintos colegios vivieron una tarde única que marcó la antesala de la gran fiesta.

REPRESENTANTE CAPITALINA 2024 | MANUELA SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE.

Desde la organización se anticipó una propuesta distinta para este año. Se busca que tanto el público presente como el que siga el evento a través de circuito cerrado puedan disfrutar de una experiencia única. Además, se promete una transmisión con imágenes de gran calidad que sorprenderá a la audiencia.

El intendente de la capital, Raúl Jorge, compartió un momento con las candidatas y destacó la importancia del evento como un espacio para la convivencia y la confraternización. "Este es otro motivo para juntarse, para programar y diagramar todo lo que será la gran fiesta del día 14", expresó. El intendente resaltó que su objetivo no es solo la fiesta en sí, sino también transmitir valores a las jóvenes y a sus compañeros. "Todas son fantásticas, son inteligentes, tienen un gran futuro", agregó.

El mandatario también adelantó que el evento será completamente gratuito. Cada candidata recibirá entradas para familiares, amigos y compañeros, lo que permitirá que el 95% del aforo esté ocupado. Por esta razón, se está preparando una gran transmisión por televisión y plataformas de streaming, asegurando que todos los jujeños puedan seguir el evento desde sus hogares.

Un mensaje de empatía

INTENDENTE RAÚL JORGE

Raúl Jorge aprovechó la ocasión para dejar un mensaje a toda la juventud, destacando la importancia de celebrar en tiempos difíciles. "Creo que estamos ante momentos difíciles del país, esta es una oportunidad para celebrar la vida y los valores que una sociedad debe tener para salir adelante", reflexionó.

Por su parte, Manuela Sánchez de Bustamante, la representante capitalina de 2024, compartió su emoción por revivir la experiencia desde una nueva perspectiva. "Me encanta poder volver a vivir todo. Este año lo estoy viviendo desde otro punto de vista", afirmó, expresando su orgullo por haber representado a la capital.

Finalmente, Manuela hizo un llamado a la acción para que el evento de este año sea más tranquilo y que las candidatas no sufran acoso en las redes sociales. Recordó haber vivido situaciones de ciberacoso y discursos negativos el año pasado, instando a la comunidad a ser más respetuosa.

Una gran semana

Además de la presentación oficial, las candidatas tuvieron otra jornada de preparativos el sábado pasado. En el mismo Centro Cultural "Éxodo Jujeño", participaron en una tarde dedicada al cuidado de la piel y al maquillaje, gracias a la colaboración del equipo de la Coordinación de Eventos y Espectáculos de la Municipalidad, Jujuy Models y la firma Idrael.

La Cultural Fest

El viernes desde las 19 se desarrollará en predios de la Ciudad Cultural una nueva edición de la Cultural Fest. La entrada tiene un costo de 2 mil pesos, y lo recaudado se destinará exclusivamente a los estudiantes que participan de las actividades de la FNE.