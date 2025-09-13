Inició organización de actividades en Río Blanco

En el Santuario de la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya se realizó la primera reunión organizativa entre funcionarios del Municipio de Palpalá, la comunidad religiosa y diversas instituciones civiles y provinciales, para coordinar la realización de las actividades en honor a la santa patrona de Jujuy.

La Municipalidad de Palpalá, por directivas del intendente Rubén Eduardo Rivarola, trabaja fuertemente con la comunidad religiosa de Río Blanco en la preparación de las distintas actividades. La localidad se prepara para recibir a miles de devotos en las distintas peregrinaciones, que comenzarán el 28 de este mes y continuarán en octubre. Formaron parte del primer encuentro organizativo representantes de instituciones civiles, Policía de la Provincia, Cuerpo de Bomberos, Same, organismos del Estado provincial y áreas competentes del municipio palpaleño.

El responsable del santuario, Germán Maccagno, dijo que este año las peregrinaciones al santuario se adelantarán por las elecciones nacionales del 26 de octubre ya que es un año jubilar, lo que anticipa un aumento en la afluencia de devotos, invitando a los jujeños a vivir su "primavera espiritual".

Tareas iniciales

Apuntó que las tareas iniciales de preparación incluyen el acondicionamiento del "Campito de la Virgen", la pintura del templete y la reparación de los baños. Asimismo, se está trabajando en la reinstalación del servicio de gas en la zona del santuario, monasterio y colegio. Las labores de infraestructura general, iluminación, desmalezado y limpieza también están en marcha para garantizar la comodidad y seguridad de los peregrinos.

Como novedad, se prevé la inauguración de dos nuevos salones destinados a alojar grupos de peregrinos, con miras a estar listos el mes próximo. Las siguientes reuniones de coordinación ya están programadas, incluyendo un encuentro con los grupos de sikuris para definir su participación.

Cabe mencionar que el grupo de funcionarios del Municipio de Palpalá fue encabezado por el jefe de Gabinete, Rubén Pereyra.