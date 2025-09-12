Tramo final para 2.500m de cordón cuneta en el sector B5

Junto a funcionarios del Ejecutivo municipal, el intendente Raúl Jorge recorrió el sector B5 de Alto Comedero, donde supervisó el avance de la obra mixta de aproximadamente 2.500 metros de cordón cuneta, que se está ejecutando en el barrio, en el marco de un plan integral de infraestructura urbana que lleva adelante la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

Durante la visita, el jefe comunal destacó el compromiso del Municipio en seguir fortaleciendo los sectores periféricos de la ciudad, con obras destinadas a mejorar la conectividad y la calidad de vida de los vecinos. Y explicó que son "alrededor de 25 cuadras de cordón cuneta, que van ordenando el interior del barrio, además de trabajos que se complementan con pavimentos y avenidas realizados, como la avenida Yuto y la Carahuasi".

En ese sentido, el intendente Jorge, al resaltar la importancia de la obra, dijo que "es fundamental porque permite una conexión transversal en todo el barrio, lo que será clave para una futura etapa de pavimentación, priorizando el compromiso y la colaboración de los vecinos que resultan esenciales".

Presente en la zona de los trabajos, el secretario de Gobierno, Ezequiel Aldao Fascio, puntualizó el significado de la obra mixta que se lleva adelante entre la comuna y los vecinos, "concretando un plan ambicioso del municipio a través de la Delegación de Alto Comedero para brindar solución a todas las arterias ante la falta de cordones cunetas. Y trabajar juntos es la mejor herramienta de colaboración con los vecinos para poder avanzar y brindar solución a los vecinos", destacó el funcionario.

"Desde el municipio celebramos avances como la pavimentación de la avenida Yuto, sumando la ejecución de 2.500 metros de cordón cuneta, obras que permitirán mitigar futuros inconvenientes ante la proximidad de la temporada de lluvias".

En ese marco, el secretario Aldao Fascio destacó "la importancia de continuar trabajando en conjunto con los vecinos, a través de convenios que permitan ejecutar obras en los sectores que más las necesiten".

Avanzarán en bocacalles

Por su parte, el director de la Delegación de Alto Comedero, Iván Meri, precisó que "en la calle Pampa Blanca del sector B5 están próximas a finalizar las tareas, con 2.500 metros lineales de cordón cuneta, obra encarada con el aporte de los vecinos, atento a lo solicitado por el intendente Raúl Jorge, de seguir trabajando y generando urbanización con obras en la ciudad".

En este contexto, el titular de la delegación afirmó que "desde el municipio estamos haciendo un gran esfuerzo para concretar este tipo de obras, en un contexto donde la obra pública sufre recortes a nivel nacional, pero seguimos reforzando nuestro compromiso y trabajando para mejorar cada sector del distrito de Alto Comedero", puntualizó.

Por su parte, el director de Obras de la Delegación Municipal, Alejandro Genovese, destacó que la obra mixta de cordón cuneta se encuentra en su tramo final, con la ejecución de 2.500 metros lineales, que se hicieron con el trabajo conjunto y articulado de los centros vecinales de ese sector.

Al respecto, el mencionado funcionario aseguró: "Estamos realizando la última tirada de cordones para avanzar con la construcción de las bocacalles, en una etapa clave que abarca un tramo principal que conecta la calle Carahuasi con la zona de avenida Forestal, a través del puente", detalló.