En El Carmen inauguraron obras de infraestructura

"Hacemos obras pensando en la gente", enfatizó el gobernador Carlos Alberto Sadir, al inaugurar varias obras de infraestructura urbana en El Carmen.

Se trata de pavimento y trabajos complementarios de red de agua y cloacas en el barrio San Juan, sobre calles Bolivia y Costa Rica, de la mencionada ciudad.

Se destacó que las obras realizadas son producto de un trabajo mancomunado entre el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de El Carmen, a fin de mejorar la calidad de vida de los vecinos.

PRESENCIA | EL GOBERNADOR SADIR EN EL CARMEN

Además, Sadir felicitó las constantes gestiones del municipio, a cargo de Víctor Hugo González, que "hace grandes esfuerzos para continuar realizando obras y potenciar una ciudad tan importante para los jujeños".

El mandatario ponderó la "permanente coordinación" para "convertir sueños en realidades que lleven beneficios a todos los vecinos".

También destacó la importante política que lleva adelante Jujuy en materia ambiental a través de Girsu (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos), pensando no solo en el desarrollo de las ciudades, sino también en el "cuidado de la salud, integridad y bienestar de todos los jujeños".

"Trabajar y desarrollar obra pública en un contexto nacional tan complejo, es un gran desafío", sostuvo el Gobernador, haciendo especial énfasis en el valor de "una administración provincial eficiente, responsable y ordenada" para "estar cerca de la gente, escucharlos y actuar de acuerdo a sus necesidades".

Trabajo conjunto

A su turno, el intendente de El Carmen, Víctor Hugo González, agradeció el "permanente acompañamiento del Gobierno de la Provincia", resaltando la importancia del "trabajo conjunto para alcanzar grandes logros para toda la comunidad".

En el acto inaugural también estuvieron presentes la ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán; el secretario de Energía, Mario Pizarro; autoridades provinciales, municipales y vecinos de la zona, quienes agradecieron a las autoridades las obras realizadas, que eran muy esperadas en el barrio San Juan.

Tanques atmosféricos

VIALIDAD | LOS TANQUES ATMOSFÉRICOS ENTREGADOS A SAN ANTONIO, PALMA SOLA Y AGUAS CALIENTES.

En instalaciones de la Dirección Provincial de Vialidad, el gobernador Carlos Sadir entrega tanques atmosféricos a los municipios de San Antonio, Palma Sola y Aguas Calientes, a través de los intendentes Álvaro de Bedia, Francisco Vaquera y Gregorio Mamaní, respectivamente.

Al respecto, Sadir expresó que “es muy importante que estos municipios cuenten con este equipamiento” y agregó que “antes tenían que recurrir a otras localidades o pedir prestado, ahora van a tener su equipo propio”. Señaló que dichos vehículos “permiten cumplir con tareas de salubridad como ambiental para el pueblo. Sabemos que hay mucha gente que no puede pagar un servicio privado, así que esto es una posibilidad que tiene el municipio de prestar más servicios a su comunidad”, remarcó.

A su vez, destacó que anteriormente se hizo entrega de 12 unidades similares a otros municipios. “Vamos a seguir trabajando, codo a codo con los municipios, con las comisiones municipales, apoyando, haciendo un trabajo conjunto, en pos de la gente”, concluyó.

Por su parte, la ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán, señaló que “los tanques atmosféricos son una herramienta muy importante para la prestación de un servicio esencial para el cuidado del ambiente. Evita que las aguas grises puedan ser vertidas en cursos de agua o se puedan verter a las calles. Este equipamiento ayuda no tan solo al cuidado del ambiente, sino a mejorar la calidad de vida de los vecinos de estas ciudades beneficiadas”, comentó. Acompañaron la entrega, el ministro de Infraestructura, Carlos Stanic y el titular de Vialidad, Hugo Ponce.