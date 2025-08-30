¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

30 de Agosto,  Jujuy, Argentina
María Mercedes del Frari

Profesional recibió su Premio San Salvador

María Mercedes del Frari destacó el galardón del Municipio.

Sabado, 30 de agosto de 2025 00:00
RECONOCIMIENTO | DEL FRARI CON SU PREMIO SAN SALVADOR, ENTREGADO AYER.

María Mercedes Del Frari recibió ayer su Premio San Salvador de manos del intendente Raúl Jorge, ya que en la entrega realizada el 6 de este mes se encontraba fuera de la provincia. La ingeniera fue galardonada por su valioso aporte al desarrollo económico y social de la ciudad, en un acto especial que se cumplió en el Salón de los Intendentes de la comuna local.

Del Frari agradeció el reconocimiento y subrayó el valor del trabajo colectivo. "Me siento profundamente reconocida y agradezco este premio que no solo corresponde a mi trayectoria profesional, sino que también es un reconocimiento al equipo de trabajo que me acompaña. Es realmente un honor recibir este premio de parte del Municipio porque simboliza el compromiso de la ciudad por el desarrollo y por la mejora económica y, consecuentemente, la mejora de toda la sociedad", resaltó la profesional en el acto.

 

