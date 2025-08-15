¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
15 de Agosto,  Jujuy, Argentina

Libertador

Asumió nuevo apoderado legal de Fasta

Continuidad de una misión al servicio del carisma y la obra educativa de la institución.

MARCELA NAVAS
Viernes, 15 de agosto de 2025 02:16
MISA DE MISSIO DEL NUEVO APODERADO LEGAL | PRESIDIDA POR EL CAPELLÁN DAVID BERTINETTI.

El Colegio Fasta "Ingeniero José María Paz", de Libertador General San Martín, realizó el cambio de apoderado legal de la prestigiosa institución que funciona en esta ciudad. Lo hizo en el marco de un oficio religioso durante el cual se procedió a la firma y toma de posesión del nuevo representante legal Darío Cardozo Ficoseco.

La celebración tuvo lugar en la capilla Sagrada Familia del nivel secundario que funciona en el barrio Cristo Rey.

SOLEMNE | POSESIÓN DEL NUEVO REPRESENTANTE LEGAL DARÍO CARDOZO FICOSECO.

La santa misa de missio del nuevo apoderado legal fue presidida por el capellán del colegio, presbítero David Bertinetti, y contó con la presencia de autoridades de Fasta, presidentes jurisdiccionales, capellanes, miembros de los consejos superiores de diversos colegios de la Red Educativa; el director general asociado de la Red Educativa, Diego Cocchis; autoridades educativas de la región y una gran cantidad de familias, docentes y personal de la institución que acompañaron la ceremonia.

El nuevo apoderado legal, el miliciano Darío Cardozo Ficoseco ostenta un extenso recorrido profesional en el colegio como docente y administrador. Desde el establecimiento subrayaron que asumió con fe, actitud de servicio y responsabilidad la misión de conducción y gestión como autoridad máxima de un colegio Fasta.

Asimismo, se despidió a la miliciana Sandra Barba, quien culminó su período de gestión como apoderada legal. En este acto se destacó su entrega generosa y la impronta que dejó huellas profundas en la comunidad, consolidando la propuesta educativa del colegio, fortaleciendo sus vínculos institucionales y acompañando los procesos formativos desde una mirada humana y cristiana.

 

