Proponen una terminal aérea de cargas en Perico

Las oportunidades de desarrollo que el Corredor Bioceánico Capricornio generará para Jujuy son múltiples e ilimitadas, así lo entiende el sector privado que desde un principio se comprometió en trabajar respondiendo a la propuesta del Gobierno provincial que impulsa su concreción con acciones concretas.

Días atrás el presidente del Consejo para el Desarrollo y Promoción del Corredor Bioceánico Capricornio y vice presidente 1° de la Cámara de Diputados, Fabián Tejerina recibió a empresarios jujeños muy interesados en habilitar una terminal de cargas aérea en el aeropuerto internacional "Horacio Guzmán".

En su despacho en el edificio legislativo recibió a Daniel Giacoppo, del Centro Argentino de Despachantes de Aduanas; Gustavo Guzmán, de Total Trading, y a Martín Llanos, secretario de Producción del municipio de Perico, para comenzar a trabajar en el proyecto.

"El sector privado nos transmitió su interés de invertir y de trabajar de manera conjunta con nuestro gobierno para hacer realidad la propuesta que optimizará los procesos de carga aérea, mejorará la eficiencia operativa y promoverá procesos sustentables con la incorporación de tecnología", expresó el legislador.

"Nos reunimos con el presidente del Consejo para el Desarrollo y Promoción del Corredor Bioceánico Capricornio, Fabián Tejerina para avanzar en conjunto con el Gobierno de la provincia, en gestionar la Terminal de cargas aérea para nuestro Aeropuerto internacional, con el objetivo de potenciar el comercio internacional de nuestra ciudad y de la provincia", especificó Llanos.

Relató que durante la charla "abordamos sobre la potencialidad de nuestra ciudad (Perico) como nodo logístico y de las ventajas competitivas y comparativas del aeropuerto para el transporte aéreo de cargas con los países de la región y del mundo".

Con la habilitación de la terminal en aquella comuna "se demostrará una vez más el compromiso que tiene el Gobierno provincial en la búsqueda y ejecución de los más altos estándares internacionales en la prestación de servicios a las aerolíneas que operan en nuestro aeropuerto", agregó el legislador.

Prestación de servicio esencial

Relevancia del mercado: El transporte aéreo de cargas representa menos del 1% del volumen y el 35% del valor comercializado. La disparidad se debe al tipo de productos transportados, en general de bajo volumen y alto valor.

Productos que se transportan: Joyas, metales preciosos, materiales electrónicos, medicamentos, vacunas, instrumentos de precisión, productos perecederos, repuestos industriales, equipamiento médico y otros.

Acceso a infraestructura: El transporte aéreo de carga requiere del acceso a los servicios de una terminal de cargas aeroportuaria, que es el lugar físico dentro de un aeropuerto donde se recibe, clasifica, prepara, manipula, consolida/desconsolida y almacena en depósitos fiscales la carga de importación y exportación por avión.

En el aeropuerto de Ezeiza desde donde entra y sale más del 90% de la carga transportada por avión del país, los servicios de terminales de carga son prestados por Aeropuertos Argentina 2000 SA. a través de su unidad de negocios Terminales de Carga Argentina. Los servicios prestados representan alrededor de un 22% de los ingresos totales de AA2000, y es el componente más importante dentro de los servicios no aeronáuticos que presta la empresa.

Organizan una conferencia internacional de negocios

INTERÉS | FABIÁN TEJERINA JUNTO A JORGE ZAMUDIO Y GABRIEL MAMANÍ.

Como parte de su función, Tejerina también se reunió con Gabriel Mamaní, despachante de Aduana y de la Consultora Contacomex; Jorge Zamudio, consultor de la Cámara de Comercio Exterior de Jujuy; y Martín Llanos, secretario de Producción del municipio de Perico para avanzar en la coordinación de la Conferencia Internacional de Negocios.

El próximo 21 en la comuna periqueña se congregarán exponentes de Chile, Paraguay y Brasil para abordar sobre el potencial de la provincia frente los desafíos que ofrece el Corredor Bioceánico Capricornio y su integración comercial.

"Iniciamos un trabajo para dar más visibilidad a los comerciantes que ahora pueden importar una amplia variedad de productos, desde ropa nueva y usada a electrónicos, neumáticos y otros, siendo Jujuy para el país una puerta importante además de estar ubicada en un lugar estratégico", señaló Mamaní.

El interés en incrementar la actividad comercial los llevó a entrevistarse con Tejerina, presidente del Consejo para el Desarrollo y Promoción del Corredor Bioceánico Capricornio, por lo que representa la ruta para el sistema.

En la Cámara "estamos trabajando desde el punto de vista del comercio exterior, enfocándonos en lo que es el Corredor Bioceánico de Capricornio. La Provincia está trabajando arduamente en este tema y desde el sector privado queremos darle un impulso en todo lo que respecta a importación y exportación", agregó Zamudio.

El objetivo de la conferencia "es hacer docencia, Jujuy tiene potencial en importación y exportación, además queremos potenciar a todos los productores de la zona y tratar de que puedan exhibir sus productos y la diversificación de sus negocios", concluyó.