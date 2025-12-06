La sexta edición de “Ilusión Navidad” será el sábado 20

El Multiespacio "General Arias" será el escenario de la sexta edición de "Ilusión Navidad", el festival familiar que organiza la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. El encuentro tendrá lugar el sábado 20, de 18 a 21.

La propuesta incluirá espectáculos musicales, sorteos, entrega de pinos navideños y numerosas propuestas recreativas para niños, como peloteros y juegos inflables.

"Ilusión Navidad" se desarrollará nuevamente con entrada libre y gratuita, ofreciendo un espacio de diversión y celebración para las familias capitalinas, con la participación de artistas locales y actividades especialmente pensadas para los más pequeños.

La subsecretaria de Desarrollo Humano, Sandra Battistella, anunció el encuentro al destacar que "este año, el intendente Jorge decidió realizar una Fiesta de Navidad para todos, que tendrá lugar el sábado 20 en el Multiespacio General Arias, recientemente inaugurado".

Por su parte, la directora de Asistencia Directa, Marisa García, recordó que esta será "la sexta edición de 'Ilusión Navidad' que convoca a los vecinos a celebrar en familia, con diversas actividades y la presencia de artistas de trayectoria y emergentes en el escenario del multiespacio. Como siempre, buscamos que el municipio sea un puente con la comunidad y que las fiestas comiencen a disfrutarse desde el 20 de diciembre".

Finalmente, la directora de Gestión Administrativa, María Sáenz, señaló que se está preparando "una ornamentación especial acorde a la Navidad, para que los niños disfruten junto a sus mamás y papás. Habrá juegos, sorteos, regalos y arbolitos de Navidad para entregar entre los presentes, teniendo en cuenta el costo que estos tienen. Invitamos a todos los vecinos a sumarse y disfrutar de esta nueva edición de 'Ilusión Navidad'".

