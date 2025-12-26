20°
Municipios

Servicios municipales para hoy

Colectivos con unidades reducidas y taxis amarillos, tarifa 1.

Viernes, 26 de diciembre de 2025 00:00
LIMPIEZA URBANA | EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS HOY SERÁ NORMAL.

En Jujuy se decretó asueto administrativo para hoy, viernes 26 de diciembre de 2025 y el viernes 2 de enero de 2026 para el personal de la Administración Pública Provincial.

Ante esta medida es que la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informa a la comunidad sobre como será el funcionamiento de los servicios.

En lo que respecta a la movilidad urbana, el transporte urbano de pasajeros funcionará con unidades reducidas, el transporte alternativo funcionará con tarifa 1, ascensores urbanos 1 y 2 en el horario de 8 a 20 y estacionamiento tarifado con servicio normal.

La recolección de residuos y limpieza urbana será normal en cuanto a la recolección domiciliaria al igual que para los servicios especiales. La limpieza y barrido, sin servicio. Mientras que los servicios prestados por la empresa Limsa SA, todos tendrán funcionamiento normal.

Por último, los cementerios municipales funcionarán con normalidad, manteniendo sus horarios habituales: de 8 a 18 para visitas y de 8 a 13 el área de Administración.

La Secretaría de Servicios Públicos solicita la colaboración de los vecinos y vecinas para respetar los días y horarios de recolección, contribuyendo a mantener hábitos saludables y una ciudad más limpia.

 

