Mañana, primera Feria Navideña en Palpalá

Palpalá catalogada como ciudad de eventos, se prepara para este domingo vivir la primera Feria Navideña en la renovada avenida África (entre avenida Juan José Paso y calle América).

El evento, que se realizará mañana, de 19 a 23, tendrá entrada libre y gratuita, es una iniciativa del intendente Rubén Eduardo Rivarola para dar visibilidad y apoyo a los emprendedores que han sido capacitados y acompañados a lo largo del año. Por otra parte, se destaca, que hoy sábado la avenida África se convertirá en peatonal, desde avenida Juan José Paso hasta calle Saavedra, a partir de las 20, para el disfrute de toda la familia.

La feria reunirá a emprendedores que han participado en las capacitaciones del CIC de Canal de Beagle y de San José, así como a estudiantes del Centro de Formación Profesional municipal y a alumnos de los cursos del área Pyme del Instituto Municipal de Desarrollo (IMD). También estarán presentes los emprendedores que han trabajado en los espacios de Aguas Danzantes y del Patio Criollo del Arrabio, consolidando así un espacio de promoción para todos los talentos locales. Es importante destacar que la realización del evento está sujeta a las condiciones climáticas, por lo que se recomienda estar atentos a los medios digitales del municipio para confirmar su realización.

LOCACIÓN | LA FERIA SE MONTARÁ EN LA RENOVADA AVENIDA ÁFRICA DE PALPALÁ.

El intendente Rubén Eduardo Rivarola puso en valor el esfuerzo y la creatividad de los emprendedores palpaleños, destacando su contribución al desarrollo económico local. "Estamos orgullosos de nuestros emprendedores, que con su trabajo y dedicación generan empleo y dinamizan nuestra economía", afirmó.

Al respecto, Luis Moreno, jefe de Gabinete, detalló la importancia de este evento como un reconocimiento al trabajo realizado por los emprendedores durante todo el año. "Esta feria es una oportunidad para que los emprendedores muestren sus productos y lleguen a nuevos clientes, generando así más ingresos y fortaleciendo sus emprendimientos", señaló.

ARTESANÍAS | COLORIDOS TRABAJOS EN MADERA CON FIGURAS NAVIDEÑAS.

Por su parte, Miriam Peralta, referente del Patio Criollo del Arrabio, agradeció la invitación del municipio y resaltó el apoyo constante que reciben los emprendedores locales. "Estamos muy contentos de participar en esta feria y de mostrar nuestros productos a toda la comunidad", expresó.

En esta oportunidad, la oferta gastronómica se centrará en repostería navideña y productos artesanales, creando un ambiente festivo y familiar. La entrada a la feria es libre y gratuita, invitando a todos los vecinos de Palpalá y visitantes a disfrutar de una noche llena de emprendimiento y espíritu navideño.

Hoy, espacio peatonal

El espacio peatonal se habilitará a partir de las 20 y se extenderá hasta las 2.

Desde el municipio resaltaron que esta acción es solamente una prueba piloto en el cual se trabajó muy fuertemente de manera articulada con los comerciantes de la zona y las diferentes áreas del municipio palpaleño.