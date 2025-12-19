OIT de La Quiaca distinguida por Turismo de la Provincia

El Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy otorgó a la Oficina de Información Turística de la Municipalidad de La Quiaca, una distinción por la implementación y compromiso con la calidad turística en el marco del Programa Inicial de Calidad para Oficinas de Información Turística.

La entrega la realizó el titular del organismo, Federico Posadas junto al secretario de Turismo, Diego Valdecantos, al secretario de Cultura y Turismo municipal, Dante Dodi, durante la reunión de la región Puna como parte del Consejo Provincial de Turismo.

Aparte, Valdecantos le entregó los certificados para los empleados municipales que se desempeñan en la Oficina de Información Turística, por su participación en el Plan de capacitación desarrollado en el marco de la implementación del PIC para OIT por el período 2025.

Los informantes destacados son Ariel Llanos, Paola Morales, Mariel Martínez, Maiden Carlos, José Martínez, Tania Tolaba, Julia Puca e Ismael Mamaní, quienes de esta manera se capacitaron y brindarán un mejor servicio de atención a los turistas que lleguen a esa ciudad limítrofe.

Como destino emergente "es fundamental que La Quiaca sea reconocido como Municipio Turístico, para lo cual estamos trabajando en un proceso y cimentar para que definitivamente nuestra ciudad sea un potencial centro de atracción turística", declaró Dodi.

Para la próxima temporada "sabemos que por la situación económica que impera en el país, disminuyó la cantidad de visitas tradicionales y que por diferentes motivos acuden a la Quebrada. Hemos notado este año una presencia notable de turistas y creemos que para el próximo año creceremos porque hicimos un trabajo de promoción".

Anticipó que la temporada turística de verano la lanzará en los primeros días de enero, "porque este mes estamos dedicados a las celebraciones de fin de año", finalizó.