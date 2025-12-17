Lanzaron la campaña vial "Sin casco no ingresás"

El intendente capitalino Raúl Jorge presentó ayer oficialmente la campaña de prevención y seguridad vial denominada "Sin casco no ingresas", una iniciativa que apunta a generar conciencia sobre el uso obligatorio del casco en motociclistas y a reducir los siniestros viales, especialmente aquellos protagonizados por motovehículos.

El jefe comunal explicó el alcance y la implementación progresiva de la medida, destacando su carácter preventivo en una primera etapa. "Se trata de una advertencia, una tarjeta amarilla destinada a quienes transgreden las normas de tránsito al circular en motocicleta, una conducta que en muchos casos deriva en numerosos accidentes. El uso del casco es una herramienta vital de prevención, tal como ocurre en la mayoría de las grandes ciudades del mundo, donde resulta tan indispensable como salir vestido a la calle", sostuvo.

FUNCIONARIOS | EL INTENDENTE RAÚL JORGE Y GUILLERMO MARENCO.

Jorge adelantó que la campaña se desarrollará en distintas etapas y que las medidas se irán endureciendo progresivamente. En ese sentido, explicó: "lo que hoy es una advertencia, a partir del lunes implicará que las personas que circulen en motocicleta no podrán atravesar los puentes, como primera etapa. Luego avanzaremos hacia instancias más estrictas, donde la transgresión a las leyes vigentes y a las ordenanzas dará lugar al secuestro de las motocicletas y a sanciones vinculadas a la documentación correspondiente. Por ello, solicitamos el acompañamiento y la comprensión de todos, en beneficio de quienes conducen motocicletas y de la comunidad en general".

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, dijo que la campaña tenía tres etapas. "La primera etapa es la comunicación. Hemos elegido la metodología del pasacalle, que es lo más visible, que es lo que se encuentra todo conductor mientras transita por las calles de la ciudad. Fundamentalmente, la ubicación ha sido en el ingreso y egreso de cada uno de los puentes que están sobre el río Xibi Xibi y sobre el río Grande", explicó.

Remarcó que "la idea es generar la conciencia sobre el uso del casco para todas aquellas personas que transitan en motovehículo, ya sea para los conductores y el acompañante, en el caso que vayan dos personas".

Puso de relieve que la iniciativa surge del consenso y del trabajo articulado con distintos sectores de la sociedad. "Esta feliz idea que estamos llevando adelante por iniciativa del intendente Jorge, la fuimos consensuando con diferentes estamentos de la sociedad y fue muy bien recibida, como en su momento lo hicimos con las campañas que inducían al buen uso de las rotondas dentro de la ciudad de San Salvador de Jujuy, que pegó muy fuerte y tuvo una aceptación muy particular por parte de los usuarios. Hoy lo estamos haciendo con la campaña para el uso intensivo del casco", señaló.

Finalmente, el funcionario subrayó la urgencia de la medida frente a conductas de riesgo reiteradas. "Era alarmante ver la situación de desprecio a la vida con que se manejaban los conductores o las personas que se manejaban en motovehículos, y decidimos ir en profundidad con esto, porque apostamos y creemos en la calidad de vida de los vecinos de la ciudad", concluyó.