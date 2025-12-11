23°
11 de Diciembre, Jujuy, Argentina
Fraile Pintado

Russito preside el Concejo Deliberante

Vicepresidente 1°, Marcelo Illanies; vicepresidente 2°, Matías Carabajal y secretario, Sergio Castillo.

Jueves, 11 de diciembre de 2025 00:00
TRAS LAS ASUNCIÓN | MELISA RUSSITO RECIBIÓ EL APOYO DEL DIPUTADO PROVINCIAL, RUBÉN RIVAROLA Y COLEGAS.

Melisa Russito asumió formalmente la presidencia del Concejo Deliberante de Fraile Pintado en una ceremonia que marcó la renovación de autoridades. El evento contó con la destacada presencia del diputado provincial Rubén Rivarola, referente clave del peronismo jujeño, cuya participación subraya el fuerte acompañamiento político a la flamante presidenta.

Durante la asunción, Russito hizo hincapié en la necesidad de diálogo y consenso como pilares fundamentales para asegurar la salud institucional.

MELISA RUSSITO

Mientras, Rivarola elogió a la nueva presidenta, destacando su vocación de servicio y su probada capacidad de escucha ante las necesidades de los vecinos.

Este respaldo de Rivarola será fundamental, ya que le otorga a Russito una referencia fuerte a nivel provincial que hará más viable cualquier iniciativa a favor de los fraileños que requieran el apoyo.

Las nuevas autoridades se completan con la vicepresidencia primera a cargo de Marcelo Illanies, vicepresidente segundo, Matías Carabajal y secretario, Sergio Castillo.

Con esta composición, se espera que el Concejo Deliberante se convierta en un escenario central y dinámico de la política local.

 

