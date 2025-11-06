Preparan notable encuentro gastonómico en Humahuaca

HUMAHUACA (Corresponsal) La Municipalidad de Humahuaca a través de su Secretaría de Turismo, anticipó que se encuentra organizando el Primer Encuentro del Asado, la Cerveza Artesanal y el Vino de Altura Humahuaqueño, a realizarse el próximo 22 de noviembre, en coincidencia con el fin de semana largo por la conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado.

El encuentro promete gastronomía, bebidas artesanales y música, como parte de las celebraciones por día de Santa Cecilia, patrona de la música y los músicos. Al respecto, el secretario de Turismo del Ejecutivo humahuaqueño, Alexis Bolivar, dijo que ya están trabajando en la organización de esta actividad que tiene que ver con la gastronomía y la cultural, en el predio que está ubicado sobre calle Belgrano y la zona de los asadores de la calle San Luis hacia el Norte, de la ciudad de Humahuaca. “Nos van a acompañar diferentes personas que se dedican al rubro gastronómico, en asados a la estaca, también van a venir cerveceros locales y de la capital provincial, mostrando sus productos y también distribuyendo para la venta”, precisó.

Se sumarán a esta propuesta festiva y musical, los artesanos de la ciudad quienes también llevarán para ofrecer los productos netamente artesanales.

“Está previsto iniciar a las 7 de la mañana cuando los asadores enciendan las brasas y con el preparado de la carne a la estaca, y a partir de las 10 ya estará habilitada la feria de artesanos junto con la cerveza artesanal y los vinos de altura, todo esto con buena música de artistas Humahuaqueños”, adelantó Bolivar.

“Es un contexto importante donde el turista podrá compartir con nuestros emprendedores de la ciudad en todos estos rubros que hemos convocado, y la gente local que pueda ir a disfrutar, los invitamos a todos que puedan llegar y tener una nueva experiencia en la quebrada especialmente en nuestra ciudad”, explicó finalmente el secretario humahuaqueño.