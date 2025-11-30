20°
Turismo en Jujuy

En El Fuerte emprendedores mejoran sus servicios al turista

Municipio quiere ser un destino auténtico, competitivo y sostenible.

Domingo, 30 de noviembre de 2025 00:00
VIVENCIAS | EXPERIMENTAR LO COTIDIANO ES UN PLACER EN EL FUERTE.

Con el 3° Taller de creación de experiencias vivenciales, la comisión municipal de El Fuerte prosigue fortaleciendo la oferta turística local. La capacitación fue con el técnico Orlando Soriano, de la Dirección de Agricultura Familiar de la Secretaría de Economía Popular Jujuy en el marco del Corredor Turístico y Productivo Yungas bajas.

También participaron Rodrigo Corbalán, director de Agricultura Familiar, y Juan Casasco, director de Desarrollo Ganadero, asimilando las propuestas.

Ambos sumaron aportes, ideas y miradas estratégicas para potenciar las experiencias turísticas y productivas, además dialogaron con emprendedores sobre la realidad del sector y el futuro que proyecta la comunidad como destino rural.

Se visitó la Casa de artesanías de Juana Astorga, se revisó y actualizó la oferta turística local (fortaleciendo las experiencias que ofrecen), se incorporó un análisis de costos para mejorar la organización y sostenibilidad de las propuestas turísticas.

Además la casa de campo Los pinos, recibió a Soriano para su relevamiento y conocer los servicios que brinda.

 

