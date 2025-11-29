23°
29 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
El Carmen

Asesoramiento gratuito

A cargo de personal de la Defensoría del Pueblo de Jujuy.

Sabado, 29 de noviembre de 2025 03:38
Plaza central de El Carmen | Espacio donde se atendieron consultas.

La Defensoría del Pueblo de Jujuy llevó adelante un operativo de asesoramiento jurídico y social en la ciudad de El Carmen, en un encuentro que tuvo lugar en la plaza Domingo Teófilo Pérez, en el marco de la exposición de mini carrozas organizada por la Escuela de Educación Técnica Nº 1 "Ingeniero Luis Michaud".

Durante la jornada, los vecinos se acercaron para realizar consultas relacionadas con trámites, situaciones sociales y problemáticas de acceso a derechos. La afluencia fue significativamente alta, reflejando la necesidad de estos espacios de acompañamiento institucional en territorio.

Varios de los casos recibidos fueron derivados para seguimiento a la delegación de la Defensoría del Pueblo en la ciudad de Perico, a cargo de María Collado, con el fin de garantizar una atención más personalizada y la continuidad del acompañamiento.

La Defensoría destacó la importancia de acercar sus servicios a distintas localidades de la provincia, reforzando su compromiso con el acceso a la información, la orientación ciudadana y la protección de derechos.

En conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer, la defensoría, a través de su Instituto de Prevención, Promoción y Protección de los Derechos de la Mujer realizó una producción audiovisual alusiva, disponible en redes sociales, con la participación de representantes de delegaciones del interior.

 

