Jorge: “Una obra para los próximos 50 años”

El intendente Raúl Jorge expresó su satisfacción por la finalización de la obra de repavimentación de la avenida Hipólito Yrigoyen. Su último tramo -entre las calles Junín y Rondón- quedó habilitado, completando así la renovación integral de esta arteria troncal que conecta el sector este con el oeste y brinda salida hacia el norte de la ciudad.

Durante una visita al lugar, el jefe comunal destacó que "la última etapa de la gran obra se concluyó con recursos propios del municipio" y subrayó que fue ejecutada "para los próximos 50 años, con la mejor tecnología disponible".

Acompañaron al intendente, el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel y el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco.