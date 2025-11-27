Recategorización masiva y pase a planta municipal

El intendente de La Quiaca, Dante Velázquez, anunció una recategorización y pase a planta permanente de empleados de la comuna fronteriza. La medida se hará efectiva a partir del 1 de enero de 2026.

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa concretada en el despacho municipal. Velázquez, estuvo acompañando por la presidenta del Concejo Deliberante, Mirta Moscoso, ediles e integrantes del gabinete municipal.

En una primera parte el jefe comunal quiaqueño dijo que "a partir del 1 de enero de 2026 cerca del 80% del personal municipal será recategorizado y, quienes cumplan los requisitos del decreto provincial 3030, pasarán a planta permanente categoría 1".

Sostuvo además que "hubo injusticia social acumulada por más de una década". Agradeció la confianza de los trabajadores, el acompañamiento del Concejo Deliberante, remarcando que "se trata de un logro producto de dos años de trabajo silencioso y de ingeniería administrativa".

La novedad -una de las decisiones más fuertes de la gestión- abarcará una recategorización masiva y el pase a planta de la gran mayoría de los empleados municipales de La Quiaca.

La noticia generó satisfacción en los gremios de Ate y Seom, donde están afiliados la gran mayoría de trabajadores comunales.

FOTO DE ARCHIVO | FACHADA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA QUIACA.

Prosiguiendo con su alocución, Velázquez indicó que "hace más de 10 años que no había recategorización y menos se podía hablar de pase a planta permanente. Algunos casos aislados se resolvieron por cuestiones políticas, pero la inmensa mayoría quedó postergada. Hoy venimos a saldar esa deuda", enfatizó. En ese marco, Velázquez explicó que tras un trabajo técnico con Hacienda, Asesoría Legal y Contable y múltiples gestiones ante el Gobierno de la Provincia, se resolvió avanzar aplicando los parámetros de la Ley 3.161 y del decreto 3.030, que regula la situación de los trabajadores municipales en todo Jujuy.

"Más del 78%, casi el 80% de la planta, podrá recategorizarse. Y quienes estén en condiciones, conforme al decreto 3030, tendrán el pase inmediato a planta permanente en categoría 1", expresó en otro tramo de la conferencia.

Consultado sobre cómo impactará en las finanzas del municipio, aclaró: "Sabemos que las finanzas no son buenas ni en La Quiaca ni en Jujuy, pero no podíamos seguir mirando para otro lado mientras compañeros seguían cobrando 450, 500, 600 mil pesos en promedio. Era una historia muy triste. Teníamos que tomar decisiones".

En la parte final manifestó que "a todos los empleados municipales, sin distinción, les pido disculpas y perdón por la demora. La palabra empeñada está cumplida. Siempre les dijimos a ustedes y a los gremios que las medidas iban a llegar. Hoy podemos anunciarlo con responsabilidad".

"El trabajo está hecho. Lo construimos entre todos, con paciencia, tolerancia y esperanza. A partir de ahora, los empleados municipales de La Quiaca tendrán más previsibilidad y seguridad. Hemos cumplido con nuestra obligación primaria", finalizó.

Párrafo aparte, valoró el diálogo con el Gobierno Provincial, "al que ya se le comunicó formalmente la decisión", y confió en que "se avance hacia una nueva ley de coparticipación que fortalezca a los municipios".

Velázquez precisó que la recategorización y los pases a planta se harán efectivos a partir del 1 de enero de 2026, tras cumplir los trámites administrativos correspondientes.

"Hasta entonces, se continuará trabajando en la notificación y ordenamiento interno de cada caso", cerró.

