Cena Blanca 2025
educación
deporte adaptado
Fútbol argentino
Turismo en Jujuy
SALTA
Río Negro
Remedios de Escalada
Presupuesto 2026
Cena Blanca 2025

Convocan a comerciantes

informan la apertura de inscripciones y del reempadronamiento.

Jueves, 27 de noviembre de 2025 00:00

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Espacios Públicos, informó la apertura de inscripciones y del reempadronamiento para los comerciantes de la economía popular que deseen participar en la comercialización de productos durante la tradicional Cena Blanca, que se realizará el viernes 5 de diciembre de 2025 en la Ciudad Cultural.

Rubén Tabarcachi, director de Espacios Públicos, explicó que se llevará a cabo desde hoy hasta el jueves 4 de diciembre, de 8 a 12.30, en las oficinas ubicadas en el primer piso del Mercado Almirante Brown. Detalló que se dispondrá de cupos específicos para cada rubro. En el caso de los gastronómicos, habrá 40 permisos ubicados en la tradicional avenida de las Carrozas. También se habilitarán 15 espacios destinados a stands fotográficos, definidos previamente junto al Ente. Además, se otorgarán permisos para comerciantes ambulantes, especialmente aquellos dedicados a la venta de flores y productos artesanales.

 

