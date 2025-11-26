Rivarola supervisó avance de obras

El intendente de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola, realizó ayer una exhaustiva recorrida para supervisar el progreso de importantes obras de infraestructura que se ejecutan simultáneamente en distintos barrios, destacando la eficiencia en la administración de recursos y el trabajo conjunto con la comunidad vecinal.

Acompañado por funcionarios, personal municipal y representantes de las empresas a cargo, Rivarola visitó el barrio Paso de Jama, la calle África en el 9 de Julio, el acceso Norte de la ruta provincial 1 y la calle Roque Alvarado en el barrio Constitución.

Las mejoras se llevan adelante con recursos provenientes de los tributos abonados por los propios vecinos, una estrategia que el municipio refuerza ante la falta de apoyo financiero a nivel nacional. Pese a este escenario de "desidia y falta de acompañamiento nacional" para obras públicas, la gestión municipal enfatiza que sigue avanzando con responsabilidad, planificación y eficiencia.

SUPERVISANDO | EL ADOQUINADO EN EL BARRIO PASO DE JAMA

"Estamos contentos porque es algo que teníamos previsto hacer el año que viene, hemos terminado la primera etapa y hemos arrancado con la segunda. Así que va a quedar todo el barrio completo y eso es lo más importante", afirmó el intendente Rivarola.

Adoquín en Paso de Jama

Uno de los puntos destacados de la recorrida fue el barrio Paso de Jama, donde el plan de colocación de adoquines está cerca de completarse en todas sus calles. Raúl Belingieri de la empresa Fullblock, detalló el minucioso proceso en la calle Trópico de Capricornio, que incluyó movimiento y recambio de suelo, excavación, y compactado, pasos cruciales para asegurar la durabilidad de la obra.

El intendente también hizo un fuerte hincapié en la generación de empleo local: "Siempre pido que la mano de obra sea gente de acá, para darle trabajo a la gente de Palpalá, no solamente con esta empresa, sino con todas las otras empresas que se han contratado", subrayó.

Coordinación y proyectos

EL INTENDENTE | SE ENCONTRÓ Y DIALOGÓ CON VECINOS.

La articulación entre el municipio y otros organismos también fue resaltada. Raúl Lizárraga de Agua Potable, mencionó la coordinación con la constructora para garantizar que las obras de agua y cloacas se ejecuten de manera simultánea con el adoquinado, empleando materiales nuevos para evitar futuros inconvenientes.

A pesar de los desafíos económicos y la mencionada falta de financiamiento nacional, Rivarola se mostró optimista y comprometido a seguir gestionando recursos. Señaló que buscará un encuentro con el Gobernador para avanzar en proyectos pendientes, como la segunda etapa de la calle Dorrego en el barrio General Savio (una obra provincial/municipal) y el acceso a Centro Forestal.

Con estas acciones, el municipio reafirma su compromiso con el desarrollo urbano y la mejora de la calidad de vida de los vecinos, sosteniendo el ritmo de trabajo y la coordinación interinstitucional.