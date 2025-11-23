22°
LIGA PROFESIONAL
Sudamericana
autopsia
Boulogne
Concejo Deliberante
copa de leche
Santa Fe
Caso Fernando Reyes
Seccional 47
inclusión
Villa Jardín de Reyes

Convocante VII Edición del Festival del Tamal

Las ganadoras fueron Rosalía y Mirta Toconás, y Gertrudis Castillos.

Domingo, 23 de noviembre de 2025 00:00
ALEGRÍA | LOS PRESENTES DISFRUTARON Y BAILARON CON LOS ESPECTÁCULOS.

Cientos de personas llegaron al barrio Villa Jardín de Reyes para disfrutar del gran Festival del Tamal, un encuentro gastronómico y cultural organizado por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, que ya forma parte del calendario del corredor turístico capitalino.

Como todos los años, el evento fue desarrollado en instalaciones de la Delegación Municipal, con la particularidad de que en esta séptima edición contó con diez emprendedores que compitieron por el podio de esta típica especialidad regional, a la que se agregaron otras propuestas de la gastronomía jujeña para deleite de la multitud que acudió a la convocatoria. En esta edición, resultaron ganadoras Rosalía Toconás, Mirta Toconás y Gertrudis Castillos, con el primero, segundo y tercer premio, respectivamente, tras la evaluación del jurado.

PREPARACIÓN | MANOS DE RESALÍA TOCONÁS, GANADORA DEL 1º PREMIO.

El evento contó además de un espectáculo musical con artistas invitados, tales como Elsa Tapia, Los Hermanos Quiquiza, La Huella Folk, Tati Domínguez, Quebrancho y los Changos del Chamamé.

Al respecto, el secretario de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Luciano Córdoba, aseveró que el evento "crece año tras año y para nosotros es un placer, una oportunidad para que nuestros sabores jujeños, las emprendedoras y la gente que cultiva nuestras tradiciones, tenga una fecha especial".

El funcionario, además, extendió sus saludos a los ganadores y participantes. "Felicitamos a Rosalía Toconás, la nueva campeona, y también a los diez emprendedores que han concursado y que son embajadores turísticos, gastronómicos y culturales de nuestra tradición jujeña", finalizó.

 

