Palpalá realizará su Festival del Acero y el Folclore

En conferencia de prensa realizada en la Casa de la Cultura y el Bicentenario, la Municipalidad de Palpalá anunció ayer la edición 2025 del tradicional festival, que se llevará a cabo el viernes 14 y sábado 15 del corriente mes en el complejo "Akerman Millares", del barrio Constitución.

Para esta edición, la gestión municipal encabezada por el intendente Rubén Eduardo Rivarola preparó una destacada grilla de artistas locales y provinciales de primer nivel, con el propósito de que las familias palpaleñas y visitantes de toda la provincia disfruten de dos noches a puro folclore y gastronomía regional.

En caso de condiciones climáticas adversas, el festival se trasladará al Estadio "Olímpico Municipal". Del mismo modo, los vendedores ambulantes que se ubiquen en las inmediaciones del predio serán reubicados en dicho espacio. El evento comenzará a las 20 y se extenderá hasta aproximadamente las 5.30 de la mañana. La entrada será libre y gratuita, reafirmando el compromiso del municipio con el apoyo a los artistas y emprendedores locales.

Ramón Morales, referente del área de Cultura de la Municipalidad palpaleña, destacó que la propuesta busca generar eventos para toda la familia, promoviendo la participación de vecinos de la ciudad y de distintas localidades de la provincia. "Con este tipo de actividades también brindamos una oportunidad a los emprendedores locales, que pueden acercarse a ofrecer sus productos en un evento tan convocante", agregó.

Por último, subrayó la importancia de los artistas locales y provinciales que integran la grilla de este año: "Tenemos una destacada programación con músicos y grupos folclóricos que se presentarán durante las dos jornadas. Además, contaremos con la presencia de los ballets que nos acompañan cada año, a quienes siempre buscamos darles su espacio en el Festival del Acero", completó.

Cristian Ajalla, de Seguridad del municipio, señaló: "vamos a contar con el personal de Same, de UR8 de policía, que va a disponer de un dispositivo bien armado para garantizar la seguridad de los presentes dentro y fuera del predio, así como también vamos a tener un punto de contención para los menores que se extravíen durante el festival y que estará ubicado detrás del escenario".

En cuanto a la circulación vehicular y peatonal, se informó que el acceso al predio se realizará por calle Roque Alvarado. Para el ingreso del público, el complejo contará con varios accesos distribuidos alrededor del predio, a fin de garantizar una entrada ordenada y segura. Además, personal del Same, Policía de la provincia, Seguridad Ciudadana y del Cuerpo de Bomberos permanecerá apostado dentro del lugar para brindar asistencia ante cualquier eventualidad. Los puestos gastronómicos estarán ubicados a los laterales del predio, ofreciendo diversas opciones para el público asistente.

La grilla de artistas que se presentará

Tras la conferencia realizada ayer en la Casa de la Cultura de la ciudad siderúrgica, los organizadores dieron a conocer una completa grilla de artistas para las dos noches de espectáculo. Viernes 14: Changuito Yuteño, Las 4 Cuerdas, Tupac 7, Samira, Inti Marka, Daniel Cisnero, Viento Norte, Noe Abendaño y Grupo Quebracho.

Taller municipal de folclore Centro de Día “Oscar López”, Ballet municipal de folclore, “Arraigo”, pareja subcampeona, Ballet “El Antigal”, Sentimiento Criollo y Jujuy Artis. Sábado 15: LLokallas, Fati Sosa, Cristian Para Ti, Los Luceros, Los Changos del Chamame, Banda Cazadores del 20, Los Rosarinos y Juanse y La Ultima Estación, taller de Adultos Mayores, y los cuerpos de danza: El Argentino, El Fenix, Luz Nativa, América y Sentires de la Danza. El inicio de cada velada está prevista para las 20.

Requisitos para vendedores

Desde la Municipalidad de Palpalá se informó cuáles son los requisitos que se solicitan para la instalación de puestos de venta en el Festival del Acero 2025. Los interesados deberán dirigirse a la Dirección de Rentas, ubicada en el Centro Cívico de 7.30 a 13, para realizar la actividad administrativa. Deben presentar: Carnet sanitario y carnet de manipulación de alimentos.