Saludo protocolar de los gauchos en Casa de Gobierno

Al conmemorarse ayer el Día de la Tradición, los actos centrales se desarrollaron en Casa de Gobierno con la destacada participación de los miembros de la Asociación Gaucha Jujeña "Éxodo Jujeño" y las entidades tradicionalistas agrupadas en la Federación Gaucha Jujeña. La jornada inició con el solemne izamiento de la Bandera Nacional y de la Bandera Nacional de la Libertad Civil en la explanada del Palacio de Gobierno, mientras se entonaban las estrofas del Himno Nacional Argentino. Posteriormente, las autoridades y representantes gauchos se dirigieron al Salón de la Bandera.