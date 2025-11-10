°
10 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Día de la Tradición

Saludo protocolar de los gauchos en Casa de Gobierno

Lunes, 10 de noviembre de 2025 23:25

Al conmemorarse ayer el Día de la Tradición, los actos centrales se desarrollaron en Casa de Gobierno con la destacada participación de los miembros de la Asociación Gaucha Jujeña "Éxodo Jujeño" y las entidades tradicionalistas agrupadas en la Federación Gaucha Jujeña. La jornada inició con el solemne izamiento de la Bandera Nacional y de la Bandera Nacional de la Libertad Civil en la explanada del Palacio de Gobierno, mientras se entonaban las estrofas del Himno Nacional Argentino. Posteriormente, las autoridades y representantes gauchos se dirigieron al Salón de la Bandera.

