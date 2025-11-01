°
1 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Humahuaca

Inclumaratón Humahuaca para cambiar de mirada

Especialmente dirigida a personas con discapacidad, pero también abierta a toda la comunidad.

Sabado, 01 de noviembre de 2025 06:18
DOCENTES ORGANIZADORES | DE LA ESCUELA DE CONFIGURACIONES DE APOYO 15 (ECA N° 15).

HUMAHUACA (Corresponsal). La Inclumaratón Humahuaca está programada para el viernes 7 en Humahuaca, a cargo de la profesora Antonella Cazón junto con el equipo de trabajo de la Escuela de Configuraciones de Apoyo 15 (ECA N° 15).

El proyecto lo vienen trabajando desde el año pasado bajo el lema: "Humahuaca cambia de mirada, todos y todas ganamos".

Cazón comentó al respecto: "Son muchos proyectos con la escuela, en este caso surge la posibilidad de realizar una actividad tanto social como deportiva, con el trabajo y el esfuerzo desde todo el equipo", para sumarse pueden acercarse a la Escuela N° 77 "Bernardino Rivadavia" donde funciona el ECA N° 15 o bien comunicarse al teléfono 3885 98-3535 para confirmar su participación o hacer consultas.

La profesora dio detalles de la actividad: "Esta maratón tiene una sola condición: Es en pareja. No necesariamente tienen que ser personas con discapacidad, pero sí apuntamos a generarles la posibilidad para que participen. Por ejemplo, si tenés un amigo en silla de ruedas, puedes invitarlo e inscribirte como pareja participante. También está abierta a toda la comunidad: pueden participar dos mujeres, dos varones, una madre, un niño, y todas las personas que quieran sumarse".

Los docentes tienen gran expectativa e invitan a toda la provincia a sumarse a esta actividad en Humahuaca y que no solo participen, sino que también conozcan la ciudad. Según Cazón, esperan poder continuar en los próximos años.

 

