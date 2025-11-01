Municipio realizará Encuentro de Familias Cuidadoras, en Caja

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy realizará el "Encuentro de Familias Cuidadoras: promoviendo el cuidado compartido", el próximo miércoles, de 9 a 11.30, en el Centro de Arte Joven Andino (Caja), ubicado en Alvear 534. El evento tiene como propósito acompañar y fortalecer a las familias y cuidadores de personas con discapacidad, brindando herramientas de autocuidado, espacios de contención y oportunidades para generar redes de apoyo entre quienes desempeñan esta valiosa tarea.

El secretario de Desarrollo Humano de la comuna, Rodrigo Altea, destacó la importancia de la iniciativa, señalando que se trata de una actividad que busca "potenciar las actividades, la labor comunitaria en relación a las personas con discapacidad, a través de los equipos profesionales del municipio, que tienen mucho para brindar a la comunidad, a las instituciones, a las familias cuidadoras para facilitar más y mejores herramientas. Y también generar una visibilización y una promoción de todo lo que son los derechos de las personas con discapacidad y todos los sectores vulnerables", acotó.

Asimismo, remarcó que "es un compromiso, que es una acción comunitaria permanente del municipio, pero también tiene que ver con el compromiso de cada uno de los empleos profesionales, sea los equipos profesionales o profesionalizados, que siempre están con la inquietud y con el permanente contacto con aquellos que hacen en nuestra comunidad, que son las instituciones intermedias, pero también los grupos de personas que contienen y se contienen".

Por su parte, Adriana Bellman, integrante del Departamento de Salud Mental municipal, explicó que "esta iniciativa surge en coordinación con distintas dependencias de la Secretaría de Desarrollo Humano: el Departamento de Salud Mental, la Coordinación de Inclusión y también la Dirección de Inclusión y Deporte. Esta actividad conjunta tiene el objetivo de acompañar a las familias de personas con discapacidad y a los cuidadores también, para fortalecerlos en su rol y también brindarles algunas herramientas de autocuidado, y promover el encuentro entre las familias para generar algunas redes de apoyo y contención".

En tanto, Jessica Gutiérrez, coordinadora de Inclusión, resaltó la relevancia del evento en el marco del Día Internacional de los Cuidados y los Apoyos, que fue el 29 de octubre. "Es un día muy importante porque, como nosotros sabemos, las personas con discapacidad, por mucho tiempo de su vida, necesitan de cuidados. Después, esos cuidados son reemplazados por lo que se denominan apoyos, pero también hay una familia, una madre, un padre que acompañó, que realizó las tareas de cuidado, y en ese realizar tareas de cuidado dejó de lado su propio cuidado, el autocuidado. Es ahí donde queremos acompañar, informar y, sobre todo, poder respaldar esas tareas de cuidado, primero dándole visibilidad, que eso es muy importante, y después seguir concientizando sobre la importancia que tiene acompañar y cuidar a quienes cuidan", remarcó.

Finalmente, Gutiérrez destacó: "Están invitadas todas las familias, familiares de personas con discapacidad, personas que acompañan a personas con discapacidad, voluntarios. Es un espacio muy lindo, muy cuidado, que es muy importante. No falten, porque realmente se van a llevar herramientas, y si no las encuentran en el lugar, la vamos a construir de manera colectiva".