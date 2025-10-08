Exitosa campaña en Palpalá

El municipio de Palpalá, en colaboración con NOA Diversa y AHF Argentina, llevó a cabo una exitosa campaña de testeo gratuito de VIH y concientización. La jornada, que tuvo una gran concurrencia de jóvenes y adolescentes, se realizó en el desfile de carrozas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes en la ciudad siderúrgica, aprovechando el espacio y la convocatoria.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Misael Quispe, a cargo de la Asociación Jujeña Lgtb NOA Diversa, comentó sobre la relevancia de esta actividad.

"Esta es una de las actividades que NOA Diversa viene realizando en conjunto con AHF (Aids Healthcare Foundation), una organización internacional que provee recursos para realizar testeos gratuitos en todo el mundo y ahora en nuestra provincia," explicó Quispe. El referente destacó el trabajo coordinado con Ramiro Tejeda de AHF y el hospital "Wenceslao Gallardo".

Quispe hizo hincapié en que el foco de la jornada estuvo en la visibilización y la información sobre el VIH, señalando la necesidad de actuar: "Hablar y concientizar a la gente del virus es clave, ya que tenemos estadísticas bastante altas en nuestra provincia".

En esta línea, Quispe hizo un llamado a la comunidad y a las autoridades para generar un compromiso más grande. "Es imperativo, sobre todo desde nuestras provincias, involucrarnos más y trabajar en conjunto con estas organizaciones sociales y de salud. Es importante que tanto la provincia como la nación se comprometan con la situación y trabajen coordinadamente."

El coordinador celebró la posibilidad de generar estos espacios de información y conciencia en los más jóvenes. "Fue una jornada exitosa; tuvimos mucha concurrencia. Lo importante es que las personas puedan tranquilamente sacarse el estigma, acercarse, y hacerse una prueba como cualquier otra para ver su estado de salud".

Finalmente, resaltó el valor del acompañamiento integral: "En el caso de un resultado positivo, contamos con un conjunto de profesionales para realizar un proceso de seguimiento y derivación, lo cual es realmente importante," concluyó.

NOA Diversa Jujuy

NOA Diversa es una organización no gubernamental que trabaja por los derechos de las personas Lgbt+. Fue creada por Jorge Eduardo Wierna, y forma parte de la Federación Argentina Lgtb. Ofrece apoyo y un espacio seguro para a comunidad, y contención para personas con VIH. (Bárbara Cabrera)