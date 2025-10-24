La Cooperativa de Tabacaleros recibió a estudiantes de logística

La Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy recibió a los estudiantes de 3° año de la Tecnicatura Superior en Logística Empresarial del Instituto de Educación Superior N°6 de Monterrico.

"Nos enorgullece abrir las puertas de nuestras instalaciones y compartir lo que hacemos. Ser un espacio de aprendizaje y práctica para estudiantes y futuros profesionales es una forma de aportar al crecimiento de quienes construirán el futuro", afirmaron desde la Cooperativa.

La visita, enmarcada en la asignatura de Práctica Profesional, "permitió a los alumnos conocer de cerca los procesos logísticos y operativos que se desarrollan en nuestra planta, fortaleciendo así su formación con una experiencia directa en el corazón productivo del tabaco jujeño", agregaron.

Finalmente, desde la institución agradecieron "al equipo docente y a cada estudiante por su interés y respeto durante la jornada".