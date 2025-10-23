°
23 de Octubre, Jujuy, Argentina
COSTUMBRES

Taller de coronas para honrar en el día de los fieles difuntos

Se cree que estos ornamentos purifican el alma de los muertos.

Jueves, 23 de octubre de 2025 00:00
COSTUMBRES | LOS CRISTIANOS SE PREPARAN PARA HONRAR A SUS MUERTOS.

La proximidad de la conmemoración del Día de todos los santos y los Fieles difuntos, el 1 y 2 de noviembre próximo respectivamente, impulsó a la Secretaría de Acción social del municipio de Abra Pampa a organizar el taller de coronas.

El dictado -gratuito- comenzará hoy extendiéndose hasta el 25 en el horario de 16 a 18 en el CIC a cargo de Ayelén Flores, emprendedora en diseño y confección de productos de marroquinería.

Los asistentes deberán llevar los materiales para la confección de las coronas: cinta ribonet, cartón, arco, tijera, silicona, alambre, pinzas, y nylon de colores. En la apertura del dictado la capacitadora enseñará a elaborar los diferentes modelos de flores que luego se colocarán en los arcos formando las coronas.

Se espera que al término del dictado, las asistentes realicen una exposición y venta de las coronas realizadas en cinta ribonet y nylon, con las cuales honrar a los seres queridos fallecidos.

Los cristianos recurren a los arreglos florales para las ceremonias funerarias, para los funerales como en la conmemoración del Día de todos los santos y el Día de los fieles difuntos, son utilizadas para homenaje a los fallecidos.

En la jornada de los fieles difuntos está presente la conjunción de la celebración católica con elementos mesoamericanos, así como tradiciones asiáticas y africanas, el uso de las cruces y coronas fúnebres guarda todavía un fuerte simbolismo cristiano.

En épocas paganas las coronas de flores simbolizaban el ciclo de la vida: el hombre nace, vive y muere. Según algunas religiones como la cristiana, el hombre vuelve a renacer, ya sea a través de la reencarnación o de la resurrección.

El 2 de noviembre las familias llevan cruces y coronas para colocarlas en las tumbas de los difuntos, es común ver estos arreglos florales con la imagen de la Virgen, de un santo o de Cristo.

Generalmente las coronas utilizadas para ese día son elaboradas de flores naturales, de plástico o de papel, y con ellas se recuerda y bendice a los que murieron. Según la creencia popular estos ornamentos purifican el alma de los difuntos.

El taller que impartirá Flores tiene también un fin laboral, posibilitando a los asistentes crearse un pequeño emprendimiento para esos días conmemorativos.

 

