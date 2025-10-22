°
22 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Municipios

"La Muni junto a vos" estará en el barrio Belgrano

En el espacio se brindarán servicios y asesoramiento gratuitos.

Miércoles, 22 de octubre de 2025 00:00
FOTO DE ARCHIVO | ATENCIÓN DEL PROGRAMA “LA MUNI JUNTO A VOS”.

La plaza "María Rivero", ubicada entre las calles Juanita Moro y El Vergel del barrio Belgrano, será sede hoy, de 9 a 12, de una nueva jornada del programa "La Muni junto a vos".

Durante la actividad, los vecinos del sector y zonas aledañas podrán acceder a servicios y asesoramiento gratuitos brindados por distintos organismos municipales y provinciales.

De acuerdo con el cronograma establecido por la Dirección de Descentralización y Calidad de Gestión de la Secretaría de Desarrollo Humano, los residentes de los barrios Belgrano, San Martín, Puente Otero, El Chingo y Punta Diamante podrán realizar trámites y consultas de Registro Civil, Defensoría del Pueblo, Unidad Digital del Ministerio de Seguridad, Enlace Comunitario de la Dirección de Relaciones con la Comunidad, Consejo Provincial de la Mujer y Susepu.

En atención a la comunidad, servicios para adultos mayores, Copreti y gestión administrativa.

De salud, controles de nutrición, electrocardiogramas, odontología, fonoaudiología, asesoramiento legal y judicial, educación vial policial y defensa del consumidor.

Otros servicios, abordaje comunitario y programas de acompañamiento territorial.

Cabe destacar que, en esta edición, se incorpora la participación del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, que contará con un stand para ofrecer instancias de atención, información y acompañamiento.

Escuchadero

Este viernes 24 el programa municipal El Escuchadero llegará al Mercado Central "6 de Agosto" para brindar contención, asesoramiento y orientación al público en general, niños, jóvenes y adultos de todas las edades. El espacio estará disponible de 9 a 12.

En este sentido, la propuesta invita a la comunidad a expresarse libremente a través de juegos, dinámicas participativas y charlas abiertas, fomentando la escucha activa y el acompañamiento emocional.

 

Temas de la nota

