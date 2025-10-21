Pascuttini celebró junto a las madres en Monterrico

La localidad de Monterrico vivió un gran festejo del Día de la Madre organizado por el Frente Primero Jujuy Avanza, encabezado por el candidato a diputado provincia Pedro Pascuttini.

El evento, que reunió a un gran número de homenajeadas y sus familias se destacó por el compromiso de los referentes del espacio con su comunidad. Los organizadores expresaron su agradecimiento a todas las madres que, un año más, dijeron presente y contribuyeron al éxito de la jornada con "sus ganas de divertirse sanamente y en familia", dijo el dirigente Nilson Ortega.

AGASAJADAS | LAS MADRES JUNTO AL CANDIDATO A DIPUTADO NACIONAL PEDRO PASCUTTINI.

El encuentro expreso su fuerte respaldo al proyecto del Frente Primero Jujuy Avanza, que lleva como candidatos a diputados nacionales a Pedro Pascuttini, Verónica Valente y Adrián Mendieta, junto a los candidatos suplentes Candelaria Abregú y Santiago Hamud.

Asimismo, los organizadores extendieron su gratitud a los referentes del peronismo jujeño como Rubén Armando Rivarola, entre otros dirigentes que junto a la militancia que hicieron posible el festejo.

CELEBRACIÓN | NILSON ORTEGA Y PEDRO PASCUTTINI JUNTO A LAS AGASAJADAS DE LA JORNADA.

La celebración culminó una gran cantidad de regalos que se llevaron las madres de la localidad.

Del lado de los trabajador

Pedro Pascuttini, candidato a diputado nacional por el Frente Primero Jujuy Avanza (Lista 501), reafirmó su compromiso con al defensa de la producción local, el trabajo y con la justicia social. "Siempre estaremos del lado de los trabajadores, nunca del lado de crueldad", agregó.

LISTA 501 | RECIBIÓ EL APOYO DE LA MILITANCIA.

Pascuttini, enfatizó que llevará al Congreso una agenda que exija un trato justo para las economías regionales. "Les pedimos que voten la 501 por los jubilados, por los discapacitados, por la universidad y para evitar la perdida de más derechos .

Nuestro compromiso es con la soberanía política, la independencia económica y la justicia social", declaró Pedro Pascuttini durante el evento.