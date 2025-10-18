El taller "Mapeando cuidados en el centro de San Salvador de Jujuy", organizado por la Colectiva de Arquitectas en el Colegio de Profesionales de la Arquitectura, se concretó recientemente como un espacio impulsado por arquitectas que trabajan en el desarrollo del urbanismo con perspectiva de género.

El encuentro tuvo como objetivo realizar un diagnóstico participativo que permita relevar, a partir de las experiencias y aportes de los asistentes, las características, obstáculos y dificultades en términos de accesibilidad y equipamiento de los principales espacios públicos de la ciudad, con especial foco en los espacios verdes.

La actividad se desarrolló en el marco del proyecto "Más Mujeres, más democracia", una iniciativa coordinada a nivel local por la Fundación Siglo 21 y a nivel nacional por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), con el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

Al respecto, Verónica Aramayo dijo que "desde la Dirección de Salud Integral y Género trabajamos con foco en las mujeres, que son quienes aún cargan con la sobrecarga de las tareas de cuidado y necesitan de ciudades que faciliten dichas tareas".