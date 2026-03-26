Sueños Compartidos: Massa habló de "incumplimientos"

El excandidato a presidente de la Nación Sergio Massa declaró ayer que "hubo incumplimientos" por parte de la Fundación Madres de Plaza de Mayo en la construcción de viviendas en el municipio bonaerense de Tigre, donde fue intendente. "Hubo incumplimientos y por eso el municipio decidió discontinuar con las obras", dijo Massa ante el Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py, aunque no dio detalles ni le preguntaron sobre qué la fundación no cumplió.

El exintendente también señaló que el municipio no hizo denuncias penales por esos incumplimientos y que se reunió dos veces con Sergio Schoklender, titular del programa de construcción de viviendas "Sueños Compartidos" y uno de los acusados en el juicio junto con su hermano Pablo, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López.

Media hora

Massa llegó a los tribunales de Comodoro Py y evitó el contacto con la prensa, lo mismo que al retirarse. Su declaración duró 30 minutos y compartió la sala de audiencias son Sergio Schoklender. El exministro de Economía de la Nación del gobierno de Alberto Fernández contó que Tigre firmó tres convenios con las Madres para los barrios Cina Cina, Garrote y San Pablo.

Aclaró que él no los firmó porque fue en 2009 cuando se pidió licencia como intendente para asumir como jefe de Gabinete del gobierno de Cristina Kirchner. Quien lo hizo fue el intendente suplente, Julio Zamora, actual jefe comunal de Tigre, quien ya declaró en el juicio.

Massa dijo que las obras "tuvieron un impacto positivo" y que al regresar a la intendencia firmó un nuevo convenio con las Madres para construir un salón de usos múltiples para una lechería que asiste a niños en el barrio San Pablo.

La Fiscalía le preguntó si los convenios fueron con contratación directa sin licitación. "Cuando reasumí la intendencia los convenios ya estaban firmados", contestó.

"Hubo incumplimientos y por eso el municipio decidió discontinuar las obras. Las obras las termina el municipio con fondos propios porque nación discontinuó los pagos", sostuvo en otro tramo.

A Massa también le preguntaron si por los incumplimientos mantuvo reuniones con funcionarios nacionales. "Posterior a mi salida del 2009 del Gobierno nacional la relación había quedado muy tensa. Yo no tuve ninguna reunión", contestó y aclaró que sí hubo encuentros de funcionarios del municipio.

El exintendente también contó que tuvo dos reuniones con Sergio Schoklender. Recordó que la primera vez Schoklender quiso presentarse y la segunda porque tenía dificultares con una secretaria del municipio.

Massa es uno de los muchos dirigentes políticos citados a declarar en el juicio. Es porque Madres de Plaza de Mayo firmó convenios de construcción de viviendas en muchos lugares del país: la ciudad de Buenos Aires, Chaco, Santiago del Estero, Misiones, y en los municipios de Almirante Brown, Tigre, Ezeiza, Bariloche y Rosario.

Ya declaró el expresidente Mauricio Macri y lo harán los exgobernadores y actuales senadores nacionales Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Jorge Capitanich (Chaco). También Malena Galmarini, esposa de Massa y exsecretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano de Tigre.

En el proceso se juzga la presunta administración fraudulenta al estado nacional por el desvío de fondos que el gobierno de Cristina Kirchner le dio a las Madres -la organización de derechos humanos presidida por Hebe de Bonafini- para la construcción de viviendas sociales en todo el país. Bonafini fue enviada a juicio oral y falleció en noviembre de 2022.