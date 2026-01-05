Cedems repudió sucesos en el sindicato Soeail

El Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) repudió "el intento de expulsar de forma dudosa y arbitraria a delegados combativos del Soeail", quienes venían sosteniendo un acampe para exigir reincorporación de despedidos en el Ingenio Ledesma.

"Esta posible expulsión fue blindada por la represión policial que avala a palazos la manipulación de la democracia sindical. El ajuste sólo se impone a fuerza de palo. Quiénes luchan por su trabajo y condiciones dignas son tratados como delincuentes. Son aberrantes las imágenes de trabajadores y un abogado herido y golpeado. El aparateo, el autoritarismo, la violencia y el manoseo al servicio de una patronal que viene aplicando Reforma Laboral de hecho", señaló el gremio, que también se solidarizó con los trabajadores de Ledesma y sus familias por la situación que atraviesan.

Cabe señalar que hoy se realizaría la elección de delegados del Soeail, que fue calificada como "antiestatutaria" por dirigentes del Frente de Izquierda, ya que pretende dejar fuera del gremio a quienes luchan por el derecho de los trabajadores de esa empresa.