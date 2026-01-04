Continúan las inscripciones para el ciclo 2026 en Icade

Con 20 años en el ámbito educativo, el Instituto Superior Icade te ofrece, ofrece para el ciclo lectivo 2026, carreras de tres años de duración con títulos de validez nacional, con amplia salida laboral. Para los mayores de 25 años que no finalizaron el secundario, les brinda la posibilidad de cursar cualquier carrera con mínimos requisitos.

El Instituto Superior Icade cuenta con más de 20 años de trayectoria y enseñanza en el ámbito educativo.

La institución permite acceder a diferentes beneficios para un mejor desarrollo de las actividades académicas, entre ellos el acceso al Boleto Estudiantil Gratuito Universal, además una bonificación en la cuota mensual. Por otra parte, el instituto realiza visitas a diferentes empresas de la provincia, con el objetivo de brindar las herramientas prácticas para lograr, desde los inicios, conocer y vivenciar el futuro rol como profesional en el campo que se elija cursar en la institución.

También se llevan adelante viajes solidarios a diferentes escuelas del interior de la provincia, con el fin de desarrollar un espíritu de solidaridad y compañerismo entre los alumnos y el plantel docente, quienes son el motor de estas actividades institucionales.

Oferta educativa

Tecnicatura Superior en Administración de Empresas especializadas en Recursos Humanos; Tecnicatura Superior en Administración de Empresas especializadas en Pymes; y Tecnicatura Superior en Gestión Integrada (Calidad, Medio Ambiente y Seguridad e Higiene).

Informes en calle San Martín 872 (Emdei) de 19 a 22, o comunicarse al Whatsapp 3885829012 - 3884672991. En Ledesma, en calle Mariano Moreno (Instalaciones Etha) de 19 a 22, Whatsapp 3886476513.