Llenar el changuito del supermercado en la Argentina presenta una disparidad de costos notable según la geografía. Un estudio de la consultora Analytica detectó que en diciembre las familias necesitaron hasta $890.000 para cubrir una canasta de alimentos y bebidas, con una diferencia de más de $100.000 entre la provincia más cara y la más barata.

El relevamiento, denominado "El Changuito Federal", midió el costo de una compra mensual típica para una familia tipo (dos adultos y dos menores) utilizando productos idénticos en marca y presentación para garantizar la comparabilidad.

La región patagónica domina los distritos más costosos del país. Santa Cruz se ubicó en el primer lugar con un valor total de la canasta de $890.350. Le siguen en la lista Chubut con $876.576, Río Negro con $863.809, Tierra del Fuego con $860.986 y Neuquén con $840.602.

Jujuy se encuentra en el octavo lugar a nivel nacional con un changuito de $823.593. Está precedido por Salta con $833.214 y San Juan con $831.515.

En el extremo opuesto, Formosa se posicionó como la provincia con el changuito más económico, con un costo de $783.302. Sorpresivamente, el Conurbano bonaerense ($795.370) y la Ciudad de Buenos Aires ($796.000) completan el podio de los lugares más accesibles para esta canasta específica.

El informe destaca un dato clave para entender el impacto real en el bolsillo: aunque la Patagonia tiene los precios más altos, también registra los salarios más elevados. En esa región, el costo de la canasta representa el 15,6% de dos salarios privados promedio. Por el contrario, en el Noreste Argentino (NEA), aunque los precios son nominalmente más bajos, los salarios son considerablemente menores. Allí, el changuito insume el 29,1% de los ingresos del hogar, golpeando con mayor fuerza el poder de compra.

El último mes de 2025 mostró una aceleración de precios desigual. San Juan lideró las subas con un +3,9%, seguida por Salta (3,7%) y el interior de Buenos Aires (3,5%). Ocho provincias superaron el IPC general del 2,8%.

La provincia de Jujuy ocupó el séptimo lugar dentro del ranking en el país con una variación del 3%, al igual que La Rioja.

En cuanto a los productos, los aumentos más fuertes se vieron en: carne (asado) con subas de entre 10% y 15% en casi toda la Argentina; carne picada con alzas del 4% al 8%, con picos del 16% en el sur; galletitas de agua con incrementos del 3% al 6%.

Mientras que los huevos fueron el único producto que se mantuvo estable o bajó de precio en distritos como Caba (-3,1%), Conurbano bonaerense (-1,8%) y Entre Ríos (-1,6%).

La combinación de estos movimientos confirma que la inflación en alimentos sigue mostrando comportamientos dispares.