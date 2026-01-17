19°
Enero Tilcareño 2026

Aprendiendo cerámica en los días del Enero Tilcareño

El destacado alfarero Walter Avalos enseñó a los niños y jóvenes.

Sabado, 17 de enero de 2026 00:00
INTERESADOS | LOS MÁS PEQUEÑOS ASISTIERON AL TALLER.

A una semana de inaugurarse oficialmente el Enero Tilcareño, ya son numerosas las actividades satisfaciendo a todo el público que se sintió contenido con cada una de ellas y que se intensificarán en la próxima semana hasta el cierre de la edición 69.

Precisamente el pasado miércoles en la plaza central, el reconocido alfarero y folclorista Walter Avalos impartió el Taller de cerámica, al cual asistió una gran cantidad de niños (principalmente) y jóvenes del pueblo y de las familias turistas.

El maestro impartió las nociones básicas para trabajar con arcilla y los asistentes pudieran producir sus primeros trabajos, conocimientos que les permitirán asistir a otros dictados y adquirir mayor experiencia en la cerámica.

Otros talleres que se dictarán será el Taller de cerámica a cargo de Victoria Salas, hoy y el 24 desde las 10 en Juella; el Taller de tulmas con Mabel Mamaní, el 19 desde las 9; el Taller de teñido de lana natural, el 20 desde las 14; el Taller de armado de ermitas, el 22 desde las 9 y el 27 a las 18; el Taller de poesía, el 23 desde las 9; y el Taller de elaboración de humitas, el 28 desde las 15 en el Hotel de Turismo Tilcara.

 

