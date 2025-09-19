Mañana Jubileo de Catequistas

Bajo el lema "El catequista, comunicador de la Palabra", mañana vivirán su Jubileo los catequistas de la Diócesis de Jujuy.

La Junta Diocesana de Catequesis detalló que se congregarán a las 8 en la rotonda norte de acceso al pueblo de Río Blanco para la peregrinación jubilar y el ingreso por la Puerta Santa del Santuario. Tras el saludo a Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya compartirán la santa misa a las 9.30.

Luego en el Colegio Fasta se desarrollará la asamblea con la disertación del padre tucumano Luis Zazano, "el influencer del de arriba", a las 11. Y después del almuerzo (a la canasta) brindará una charla a las 14.30 el padre Germán Maccagno. El programa de actividades concluirá con la oración final a las 16.30.

Para afrontar los gastos de esta segunda parte se fijó una colaboración de $5.000 que se puede transferir al alias CatequesisJujuy, según lo informado en la página de Facebook de la Junta de Catequesis.

En la invitación destacaron que "como catequistas estamos invitados a vivir el Jubileo con la gracia de ser portadores del mensaje de esperanza".

Mientras que el padre Luis detalló en la convocatoria por las redes sociales que la propuesta de mañana será "para vivir el año jubilar con los catequistas y tener una formación sobre catequesis, evangelización, ser discípulos misioneros y testigos de esperanza" y dejó su saludo.