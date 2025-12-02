Publicación de arte rupestre de la Quebrada de Inca Cueva

Mañana a las 17.30 en el salón "Manuel Belgrano" del Cabildo de Jujuy se presentará el libro El arte rupestre de la Quebrada de Inca Cueva, que corresponde a la etapa de difusión de los resultados del proyecto Relevamiento macroscópico y Estudio Arqueométrico de las pinturas rupestres del sitio arqueológico en Tres Cruces.

La publicación fue gestionada por el Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy para avanzar en la conservación y puesta en valor del valioso patrimonio cultural existente en la provincia.

El arte rupestre presente en los distintos abrigos rocosos de la Quebrada de Inca Cueva, forma parte del extremo norte de la Quebrada de Humahuaca declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el 2003.

El proyecto de investigación es pionero en la provincia, donde un equipo interdisciplinario de investigadores de las universidades Nacional de San Martín, Nacional de Catamarca y Nacional de Jujuy y del Conicet, desarrollaron un estudio arqueométrico multi-analítico utilizando nuevas tecnologías, con el fin de registrar el estado de conservación e indagar sobre la composición físico-química de las pinturas rupestres y su interrelación con el sustrato rocoso.

Las investigaciones permitirán avanzar tanto en los estudios sobre el desarrollo de las sociedades en el pasado y así también en la comprensión de los procesos de deterioro, naturales y antrópicos, que afectan a las pinturas.

El trabajo realizado es un paso imprescindible para delinear políticas públicas de prevención y cuidado del patrimonio arqueológico, dado su carácter fragmentario y no-renovable.

CONSERVACIÓN | EL SITIO ESTÁ AMENAZADO POR FACTORES CLIMÁTICOS Y SOBRE TODO POR LOS VISITANTES QUE NO LO VALORAN.

El equipo interdisciplinario de arqueólogos, químicos y especialistas en conservación del patrimonio cultural lo integran Lucas Gheco (Ires, Conicet - Unca y Unsam), Marcos Quesada (Ires, Conicet - Unca), Marcos Tascon (Conicet - Unsam), Fernando Marte (Cepya - Unsam), Humberto Mamani (Dpp/SC/Mcyt - Fhycs - Unju), Matías Landino (Conicet - Unsam) y Eugenia Ahets Etcheberry (Conicet - Unsam).

Tanto el proyecto como el libro cuentan con un excelente registro fotográfico actualizado realizado por Federico Robledo (fotógrafo profesional independiente). Las imágenes forman parte de un gran archivo digital de alrededor de 1.000 fotografías, que permiten evaluar el estado actual de conservación de las pinturas a partir de su comparación con imágenes más antiguas.

La investigación científica del arte rupestre contó con el aval institucional de la Fhycs de la Unju y del Centro Regional de Estudios Arqueológicos (Fhycs - Unju).

La Fundación de Historia Natural Félix de Azara financió la impresión de los valiosos resultados del proyecto en formato de libro divulgativo que es el que se presentará mañana.

Este material tiene por objetivo general concientizar a la población en general sobre la importancia de conservar el patrimonio arqueológico y en especial el arte rupestre de la Quebrada de Inca Cueva.

El mismo se encuentra amenazado por factores climáticos (viento y agua) y sobre todo, por los visitantes que no valoran este documento material pre-hispánico indispensable para acompañar y fortalecer el proceso identitario de las poblaciones originarias, y para un desarrollo económico complementario a las actividades agro-ganaderas, propias de la Quebrada de Humahuaca.

La presentación de la publicación estará a cargo del ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas; el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Unju, Cesar Arrueta; el secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena, y el director Provincial de Patrimonio, Sebastián Pasin.

Posteriormente, se desarrollarán dos conferencias: El arte rupestre de la provincia de Jujuy - Estado actual de las investigaciones, a cargo de Hugo Yacobaccio (Conicet - UBA) y Estudio arqueométrico de las pinturas rupestres de Inca Cueva, con Lucas Gheco (Conicet - Unsam), Marcos Quesada (Conicet - Unca) y Humberto Mamani (Mcyt - Fhycs de la Unju).