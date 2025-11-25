Por miedo a nuevas subas, se adelanta la compra de carne

Con una fuerte suba registrada en solo tres semanas y los tradicionales y esperados aumentos de fin de año, los consumidores están previendo adelantar sus compras para congelar precios.

Pese a que todavía no se registra una demanda fuerte de panes dulces, budines, sidras y confitados, lo que sí se ve es que la gente está buscando asegurar las cenas de fin de año, al ser uno de los gastos más fuertes.

CORTES DE CERDO | ENTRE LO MÁS BUSCADO POR SU BAJO PRECIO.

Tras un recorrido por distintas carnicerías de la Capital, comerciantes indicaron que en las últimas tres semanas se registraron subas que se tradujeron en hasta $3.000 por kilo. Y coincidieron en que se esperan nuevas actualizaciones de cara a fin de año.

En un local comercial del barrio Malvinas el precio del kilo de filet y de lomo pasó de $15.000 a $17.000, mientras que los mismos cortes, pero en la zona de la terminal vieja, pasaron de $12.600 a $15.500.

Esta situación se ve reflejada también en el índice de inflación que calcula la Dirección Provincial de Estadística y Censos (Dipec). En octubre, los cortes de carne presentaron las subas más altas de los últimos tres meses después de, por el contrario, haber medido en baja durante agosto y septiembre.

Así, el precio del kilo de asado aumentó de septiembre a octubre un 2,5%, la cuadrara 3,4%, el cuadril 4,1%, la paleta 5% y la nalga 2,5%.

A nivel nacional, la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra) reportó que el precio de la carne tuvo una aceleración en octubre de 2,6% mensual, producto de un incremento de 3,8% del precio del kilo promedio de los cortes vacunos relevados.

Este factor se combinó con una baja de 1,1% mensual del valor por kilo del pollo entero siendo esta la tercera baja consecutiva. Esta situación que se dio también en Jujuy pero en mayor porcentaje. Según los reportes de la Dipec en noviembre el kilo de pollo bajó 1% y en octubre 3,4%.

"Tuvimos tres subas fuertes en entres semanas que elevó el precio de la carne hasta $3.000 y todavía falta una suba más en noviembre. Y después, en diciembre, se dará la suba que normalmente se hace por las fiestas de fin de año", comentó el encargado de una carnicería de calle Escolástico Zegada.

Ante este contexto, desde una carnicería del barrio San Pedrito, indicaron que "la gente ya está viniendo a comprar por pieza la carne para guardar para las fiestas. Lo que más están buscando es el asado y el cerdo, que es siempre más económico que la carne de vaca".

Hasta el momento, y en promedio, en carnicerías de barrios y de la terminal vieja se puede conseguir el asado a $14.500, cuadrada $15.200, paleta $14.000, lomo y filet 16.000 y cerdo desde $5.600 la pierna a $7.200 la costeleta.